Isparta Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Parti, MHP ve İyi Parti grubu tarafından ortak hazırlanan bildiri kamuoyuna okundu. Belediye Başkanı Başdeğirmen, meclisin açış konuşmasında “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da Barış Pınarı Harekâtına başlamıştır. Barış Pınarı Harekatını icra eden askerlerimize şahsım ve belediye meclisi üyelerimiz adına üstün başarılar diliyorum. Bu harekâtla inanıyorum ki, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok olacak, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecektir. Barış ve istikrarı sağlamak, huzur, kardeşlik, sınır güvenliğimiz ve bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için başlatılan Barış Pınarı Harekâtının desteklenmesi noktasında Meclisimizde gurubu bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti tarafından ortak bir bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiriyi siz değerli meclis üyelerimiz, basın mensuplarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım ve misafirlerimiz önünde Meclisimizde gurubu bulunan tüm meclis üyelerimiz adına okumak istiyorum.



” 3 PARTİNİN İMZASIYLA HAZIRLANAN BİLDİRİYİ BAŞDEĞİRMEN OKUDU “

Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriye'li kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere, Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarımı bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir Barış Pınarı Harekatı Bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz . İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler.