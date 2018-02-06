Isparta Belediyesi’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis üyeleri otogar projesini inceledi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve MHP’li belediye meclisi üyeleri Çünür’de yapımı devam eden Yeni Otogar ve Yaşam Alanında incelemelerde bulundu. İncelemede Belediye Başkanı Günaydın, “Bu projede ekibimizle birlikte iyi bir takip içerisindeyiz. Çok hızlı gidiliyor ancak bir, iki ekibin daha takviye edilerek yılbaşına doğru burasının bitmesini istiyoruz. Çalışmaları meclis üyelerimizle inceliyoruz.Burada Türk mimarisinin çağdaşlığı olacak. Yakın tarihte çelikleri konmaya başlanacak. Büyük çadırları kurulacak. Türkiye’nin, Türk milletinin bağımsızlığı, özgürlüğü ve çalışkanlığını temsil etsin istedik. Bu yapı bize has bir yapı. Türk milletinin çağdaşlığı ve özgünlüğü burası” dedi.ISPARTA (İHA)