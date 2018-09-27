Isparta Belediye davası sil-baştan!

Isparta Belediye davası sil-baştan!
ISPARTA
G.Tarihi: 27.09.2018 14:18
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Isparta Düğün Salonları
 - Belediye davası yeniden görülmeye başlandı   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın: 
  - "Bu operasyonu yapanların kim oldukları zaten 15 Temmuz’da belli olmuştur" 
 
 - Isparta Belediyesine yönelik 2011 yılında yapılan operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme tarafından sanıkların yurt dışı yasağına ilişkin ‘adli kontrol şartı’ kaldırılırken, kefaletle tahliye olan sanıkların ‘kefalet ücretlerinin iadesi talebi’ de reddedildi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Bu operasyonu yapanların kim oldukları zaten 15 Temmuz’da belli olmuştur" dedi. 
  Isparta Belediyesine 2011 yılında yapılan operasyonun ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay, operasyona ilişkin dinlemelerin usulsüz yapılması ve bilirkişi raporlarının çelişkili olması nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, şüpheliler hakkında verilen beraat kararlarını onaylarken ceza kararlarının bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. 
   
  Belediye davası sil-baştan 
  Isparta’da 82 sanığın yargılandığı dava, Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Bugün yapılan duruşmaya sanıklardan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, diğer sanıklar ve sanık avukatları katıldı. MHP İl Başkanı Nail Bayram da duruşmayı izledi. 
   
  Sanıkların yurt dışı yasağı kaldırıldı ancak kefalet iadeleri reddedildi 
  Duruşmada sanıklar ve sanık avukatlarından Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin beyanları soruldu. Sanık ve sanık avukatları bozma kararına katıldıklarını beyan etti. Duruşmada yurt dışı yasağına ilişkin adli kontrol şartının kaldırılması talep edilirken, kefaletle tahliye olan bazı sanıkların kefalet ücretlerinin iadesi de istendi. 
  İddia makamı mütalaasında, yurt dışı yasaklarının kaldırılması ve kefalet ücretlerinin iadesini talep etti. Mahkeme Heyeti, yurt dışı yasağının kaldırılmasına, ancak kefalet iadesinin reddine karar verirken, duruşmayı ise 18 Aralık 2018 tarihine erteledi. 
   
  Başkan Günaydın: "Bu operasyonu yapanların kim oldukları zaten 15 Temmuz’da belli olmuştur" 
  Duruşma sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın "Duruşmanın neticesi zaten belli oldu. Bir veya iki duruşma daha devam edebilir. Tabii ki adalet inceden inceye her şeyi ölçtü. Yargıtay inceden inceye ölçtü, belediye mensuplarının ve yakınlarımın suçu-hatası olmadığı ortaya çıktı. Yani adalet yerini bulmuştur. Bitmiştir bu konu. Kimsenin suçu yoktur. Bu operasyonu yapanların kim oldukları zaten 15 Temmuz’da belli olmuştur. Bu operasyon yapıldığında adalet yerini bulacaktır demiştim. Belediye mensuplarının yakınlarımın suçu yoktur demiştim. Aynı durum tekerrür etmiştir. Yurt dışı yasakları da kaldırıldı. Benim zaten 2 yıl önceden kaldırılmıştı. Ama ben o günden bugüne yurt dışına çıkmadım. Bu şikayetimizi ihtiyacımız olduğundan değil, bir yanlışlığın düzeltilmesi adına yapmıştık. Şimdi her şey neticelendi. Pencere açık, artık dışarısı göründü" dedi. 
   
  Olayın geçmişi 
  Isparta Belediyesine 23 Eylül 2011 tarihinde yapılan operasyonda, aralarında eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın ile birlikte Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın da bulunduğu 82 şüpheli ‘örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik’ gibi suçlamalarla yargılanmıştı. 
  Yaklaşık 3 yıl süren duruşmalar sonrasında 15 Mayıs 2014’de Belediye Başkanı Günaydın’ın toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı dava dosyası şüpheliler tarafından itiraz hakkı kapsamında Yargıtay’a taşınmıştı. 
 
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İHA
                                         
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