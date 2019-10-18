Demokrasimizin ve devlet yönetiminin en temel yapı taşlarından, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında en önemli köprülerden birisi olan muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile göreve gelen tüm muhtar kardeşlerimle birlikte 5 yıllık hizmet süremizde şehrimize en güzel çalışmaları yapacağımıza olan inancım tamdır.Muhtarlarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Muhtarlarımızı, belediyemizin gören gözü, tutan eli, tabana uzanan şefkat eli olarak görüyor ve önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerine inanıyorum.Muhtarlarımızla birlikte istişare içerisinde, elbirliği, güç birliği ile şehrimizi 2024 yılına en iyi şekilde ulaştıracağımıza olan güvenim tamdır.Hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, muhtarlarımızdan gelen istek, talep, şikâyet ve önerilerin anında değerlendirilmesi amacıyla belediyemiz bünyesinde kurulan Muhtarlar Müdürlüğümüz, 7/24 esasına göre muhtarlarımızın, dolayısıyla vatandaşlarımızın hizmetindedir.Mahallerimizde Muhtarlık Hizmet Binası yapımlarına başlıyoruz. İlk etapta ihtiyaç duyulan Kepeci Mahallesi, Turan Mahallesi, Vatan Mahallesi, Çelebiler Mahallesi, Zafer Mahallesi, Emre Mahallesi ve Davraz Mahallesi olmak üzere 32 metrekarelik kapalı alana sahip olacak hizmet binalarımızı 7 mahallemizde inşa edeceğiz. Muhtarlık binalarını en kısa zamanda tamamlayarak, muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha modern bir mekânda hizmet verebilmelerinin önünü açmış olacağız.Yine Isparta Muhtarlar Derneğimizin hizmet verdiği yerin yetersiz kalması dolayısıyla, derneğimizce de kullanılmak üzere Isparta Muhtarlar Derneğimizin yeni hizmet alanının tahsisini gerçekleştirdik.Her fırsatta muhtarlarımıza dile getirdiğim, ‘Sizler, bizlerin vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli köprüsünüz’ sözünden hareketle mahallelerimizde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirerek, “Sizlerin talepleri, vatandaşlarımızın talepleridir” düsturuyla hareket ederek, şehrimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hep birlikte istişare içerisinde hareket ettik.Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, halkımızın hizmetkârı, başımızın tacı tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü tebrik ediyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık içerisinde nice yıllar temenni ediyorum.