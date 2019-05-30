ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

KADİR GECESİ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kadir Gecesi, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir.

Cenab-ı Allah’ın lütfuna mazhar olabilmeyi bereket ve bolluğun sağanak gibi yağdığı bu fazilet dolu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.

Bu mübarek gece gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle çalışma arkadaşlarımın, hemşehrilerimin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; Yüce Mevla'dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini en kalbi duygularımla diliyorum.

