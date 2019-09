Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 25 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personelinin haftasını kutladı. Başkan Başdeğirmen’e günün anısına İtfaiye Müdürü Halil Açar tarafından maket itfaiye aracı hediye edildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, itfaiye personeli ile tek tek tokalaştıktan sonra, itfaiye personelinin mesaiye başladığı her gününde okuduğu ve duvarda asılı bulunan ‘İtfaiyeci Duası’nı okudu.Ziyaretinde personelle yaklaşık 2 saat beraber olan ve personelinin tek tek sorunlarını dinleyen Başkan Başdeğirmen, Isparta İtfaiyesinin günün şartlarına uygun her türlü teknik donanıma sahip olduğunu dile getirirken, çalışanlara başarı dilekleri ile kazasız günler diledi. İtfaiye Haftası dolayısıyla her gün çeşitli okullardan gelen öğrenciler için hazırlanan Isparta İtfaiyesinin teknik donanımı ve geçmişteki itfaiyeciliği anlatan stantları dolaştı.İtfaiyecilere ‘İşleriniz her zaman için az olsun. Yüce Rabbim sizlere fazla iş vermesin, zor işlerden, afetlerden bizleri korusun’ diyerek seslenen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerin sayesinde bizlerde burada rahat bir şekilde uyuyoruz, işlerimizi yapıyoruz” dedi.Her şeyde itfaiyenin ön planda olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yangında ilk birinciliğimiz itfaiye. Bir kediyi ağaçta gördüğümüz zaman, bir vatandaşımızın farklı bir sorunu olduğu zaman siz koşuyorsunuz. Bir kaza anında araçta kalan vatandaşımızı sizler gidip çıkarıyorsunuz. Suda meydana gelen bir olayda dalgıçlarımızla sizler yetişiyorsunuz. O yüzden vermiş olduğunuz emekler çok önemli. Yaptığınız bu çalışmalardan dolayı Isparta halkımız adına sizlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.‘Allah sizleri kazadan, beladan korusun’ diyen Başkan Başdeğirmen, “Yaptığınız her çalışmanın içerisinde bir tehlike var. Sizlerde çok dikkatli olmak zorundasınız. Bu yapılan çalışmalarda hem vatandaşa zarar vermemek hem vatandaşın malına mülküne zarar vermeden, kendinize zarar vermeden bu işleri halletme yoluna gidiyorsunuz. Müdahalelerinizde görüyorum, çok dikkatli bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Olaylara yaklaşımlarınızdaki hassasiyetinizin farkındayız, bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Daha nice yıllarda, daha nice güzel günlerde, yangınsız, kazasız, zararsız, ziyansız günlerde inşallah bu beraberliğimiz devam etsin. Allah sizleri çocuklarınıza, ailenize, sevdiklerinize bağışlasın. Bir yangına, olaya gittiğinizde ailenizin aklı mutlaka sizlerde kalıyor. Sizler zor ve meşakkatli bir işin içerisindesiniz. Bu yönden de Yüce Rabbim sizleri korusun, afetlerden ve zararlı işlerden bizleri muhafaza eylesin diyorum. Hepinize bir kez daha yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum ve haftanızı kutluyorum” ifadelerinde bulundu.