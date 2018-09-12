- Ispartalı Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ankara Balgat’ta partili kurmayları ve belediye meclisi üyeleriyle yaptığı MHP Lideri Devlet Bahçeli ziyareti sonrasında, partisinden yeniden aday olacağını açıkladı.Isparta’da ikisi art arda 3 dönemdir Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) belediye başkanı seçilen Yusuf Ziya Günaydın, Ankara’da MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyareti sonrasında 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.MHP’li Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın, partili kurmaylar ve belediye meclisi üyeleriyle Balgat’taki parti genel merkezinde yaptığı ziyaret fotoğrafları sosyal medya hesapları üzerinde, “2019 yerel seçimleri MHP Isparta Belediye Başkanı Adayı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın” notu ile paylaşıldı.İHA