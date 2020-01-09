ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI

miz,

internet site

miz,

internet televizyon

umuz ve yayın organları ile televizyonlarımız sayesinde günün gelişmelerinden anında

haber

dar olma imkanına sahibiz.

Bizlere bu imkanı sağlayan ve etkinliklerimizde yalnız bırakmayan, olaylara yapıcı yaklaşan ve gazetecilik gibi meşakkatli mesleği fedakarca sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımızın ve dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.