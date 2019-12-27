Başkan Başdeğirmen, “Biz neden en meşhur

parfümlerden daha iyisini yapamayalım”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül’ün öğrencilere yönelik parfüm üzerine verdiği eğitim programına katıldı.Okula gelişinde okul idaresi tarafından karşılanan ve ardından Kimya Sınıfına geçerek burada gerçekleştirilen parfüm üzerine verilen eğitimde öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileklerini iletti.Öğrenciler oluşturdukları guruplar halinde kokulardan parfüm yapmayı öğrendi. Öğrencilere koku ve parfüm üzerine eğitim veren Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, “Başkanım sizlere çok teşekkür ediyoruz. İki yıldır sizlerin vermiş olduğunuz fikirle bu eğitimlere başladık. Ülkemizde ilk defa liselerde veriliyor ve örnek teşkil ediyor. Amacımız öğrencilerimiz içerisindeki yeteneğe, isteğe biraz dokunabilmek ve önlerindeki bu parfüm hikayesi yolculuğunun da kapısını aralayabilmektir. Neden dünyaca ünlü bir parfümörümüz bu okulumuzdan, bu öğrencilerimizin arasından çıkmasın. Öncülükleriniz ve destekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, ITSO’nun, TOBB’dan almış olduğu destekle yapıldığını hatırlattı. Başdeğirmen, “Buradaki bölümleri seçmekte bize bırakıldı. Bu okulumuzdan esnafımız nasıl faydalanabilir, şehrimizin gelişmesi için hangi bölümlerinin burada olabilirini çok tartıştık ve Türkiye’de az olan bölümleri buraya almak istedik” dedi.O dönem okul bölümleri arasında kozmetik ile ilgili de bir bölüm talep ettiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Milli Eğitim Bakanlığımız, kimyanın içerisinde bunu kullanabilecek bir şekilde yön verdi ve o günden itibaren okulumuzda bu çalışmalar devam etti” şeklinde konuştu.‘Bu bölümün yakıştığı il Isparta’ diyen Başkan Başdeğirmen, “Isparta gül ve lavantasıyla kozmetiğin ana maddesiyle en büyük üretim yapan meşhur bir ilimiz. Sizler de bizim için bir şans oldunuz, Isparta’mıza çok güzel işler yaptınız. Fuarlarımıza destek verdiniz. Gençlerimize bilimsel olarak parfümün nasıl yapıldığını öğretiyorsunuz. Birçok gencimizin ülkemize faydalı olacak bu mesleği yapacaklarına inanıyorum” görüşlerinde bulundu.Isparta’da hammaddeyi ürettiklerini ancak bunun yine hammadde olarak satıldığını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Bunu ne yarı mamul, ne de mamul haline getirmekte biraz zorlanıyoruz. Bunlar bunun başlangıcı. Biz neden en meşhur parfümlerden daha iyisini yapamayalım. Neden dünyanın en yüksek cirosu olan parfümeri sanayisinin içerisinde bizler bir şeyler yapamayalım. Elimizdeki hammadde önemli. Sizlerde çocuklarımıza verdiğiniz bilgileri eğitimlerle onların önlerini açarsanız bizde bu ülkemize çok önemli katma değerli ürünleri üretebilirsek ülke olarak mutlu oluruz. İnşallah bu başlangıç bize bunları getirecektir” görüşlerinde bulundu.Öğrencilere de seslenen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hem öğrenciler hem de Isparta için bir nimet olduğunu söyledi. Başdeğirmen, kozmetik sektörünün dünyanın en yüksek cirolu bir sektör olduğunu belirterek, bir kilogram gülyağı üretimi için gerçekleştirilen çalışmalara değinen Başdeğirmen, “3,5 ton gül yaprağını damıtarak bir kilogram gülyağı elde ediyoruz. Bir kilogram gülyağını Fransa ve diğer ülkelere satıyoruz. Bizlerden 50-60 bin liraya aldıkları bir kilogram gülyağını milyon dolarlarla ülkelerinden çıkarıyorlar. Sizler bunu kavrayıp hareket ederseniz ülkemize ne kadar çok geri dönüşü olan döviz girdisi sağlayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Parfümeri de yurtdışına bağlı bir ülkeyiz. Bugün bu ders sizlerin önünü açabilir. İyi şeyler yapmaya çalışın” önerilerinde bulundu.