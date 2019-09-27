Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hakkari’nin Derecik Bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, tedaviye alındığı hastanede şehit düşen Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan için taziye mesajı yayınladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan’ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.