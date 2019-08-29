Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer’in 97. yıldönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz.Türk Milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm imkânsızlıklara karşın 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır.Bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletimizin 30 Ağustos 1922'de yazdığı şanlı destan asla unutulmayacaktır.30 Ağustos Zaferi bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı, birlik ve beraberliğimizin en güzel resmi, Türk milletini yok etmeye çalışanlara karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir.Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Bu zaferle ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuştur.Bu zafer; yoksulluğa, haksızlığa ve tüm olumsuz şartlara rağmen işgale baş eğmeyen Atatürk önderliğindeki milletimizin zaferidir.Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir.Necip milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, savaş meydanında ne büyük bir mücadele verebileceğini dosta düşmana defalarca göstermiştir. Büyük Taarruz da bu mücadelelerin en tipik örneklerinden birisidir.Vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, Isparta halkımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum”