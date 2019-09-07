ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI



Milli Eğitim camiasının çok değerli mensupları ve her biri birbirinden değerli, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılını en kalbi duygularımla kutluyor, yeni eğitim-öğretim yılının başarılar ile geçmesi temennisinde bulunuyorum.

Çocuklarımızın yetişmesinde yine büyük rol sahibi olan değerli anne ve babaların da bu eğitim-öğretim sürecine olumlu katkılar sunacağına inanıyor, eğitim-öğretim yılının huzur dolu, hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde geçmesini diliyorum.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle kıymetli öğretmenlerimizin, sevgili öğrencilerimizin sevinçlerine, velilerimizin heyecanına yürekten katılıyor, en büyük gücün tartışmasız bilgi olduğundan hareketle, Isparta Belediyesi olarak eğitimin her noktasında Milli Eğitim camiamız, öğrencilerimiz ve aileleri ile birlikte olduğumuzu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi beyan ediyorum.

Isparta Belediyesi olarak bizlerde eğitime ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize destek konusunda çalışıyoruz. Bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda bildirilen okullarımızın bahçelerinin asfaltları, çevre düzenlemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Amacımız, eğitim camiamızın, sevgili öğrencilerimizin hiçbir sorunla karşılaşmadan 2019-2020 eğitim-öğretim yılını en mutlu bir şekilde bitirebilmeleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygıdeğer öğretmen ve sevgili öğrencilerimize Rabbim’den üstün başarılar diliyor, İlköğretim Haftalarını kutluyor, en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.