Isparta bayram namazı saati kaçta 2019

Isparta'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman kılınacak 2019... Isparta'da bayram namazı kaçta kılınacak? Isparta'da bayram namazı 4 Haziran 2019 tarihinde saat 06.15'de kılınacak.

Isparta bayram namazı saati kaçta 2019
ISPARTA
G.Tarihi: 03.06.2019 20:21
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Isparta bayram namazı vakti 2019 | Isparta'da Ramazan bayramı namazı kaçta kılınacak?
Isparta Ramazan Bayramı 2019 namaz saatini Diyanet İşleri Başkanlığı belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bu sene Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 pazartesi günü başladı. Ramazan Bayramı ise 4 Haziran 2019 tarihinde olacak. Bayram namazı salı günü kılınacak. 2019 yılında Ramazan bayramı arefe günü olan pazartesinin de katılması ile 9 güne çıkacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 11 Ağustos pazar günü bayram namazının kılınması ile birlikte başlıyor. Kurban bayramının çarşamba günü bitecek. Perşembe ve cuma günü resmi tatil ilan edilirse Kurban Bayramı da 9 gün tatil imkanı verecek. Ramazan ayını ibadetle geçiren müminler için Ramazan bayramı namazı da çok önemli. Şimdiden vatandaşlar il il ramazan bayramı namazı saatlerini sorguluyor. Peki Isparta'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet'e göre namaz vakitleri ve bayram namazı saati...

Isparta'da bayram namazı kaçta kılınacak?
Isparta'da bayram namazı 4 Haziran 2019 tarihinde saat 06.15'de kılınacak.

Bayram namazının hükmü nedir?
Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

 1.Rekat

Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).
1. Tekbiri alırız. Subhaneke
2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.
Rüku
Secde
Ara oturuş
Secde
2.Rekat
Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.
1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan
4. Tekbiri alarak rükuya gideriz
Secde
Ara oturuş
Secde 
Tahiyyat
Allahumme salli,
Allahumme barik
Rabbena Duaları
Selam
 
 





 
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