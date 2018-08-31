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Isparta Barosu’ndan yeni adli yıl açıklaması

Isparta Barosu’ndan yeni adli yıl açıklaması
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Isparta Barosu’ndan yeni adli yıl açıklaması   
  - Isparta Barosu Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu:   
  -“Yargılama faaliyetinin merkezine savunmayı, yani avukatı koymadığımızda onun adı yargılama olmaz”   
  -“Avukatların da özlük haklarının da yargının diğer unsurları ile eşit düzeye getirilmesi gerekmektedir”   
 
- Isparta Baro Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, yeni adli yılın ülkeye huzur getirmesini temenni ederek, ülke hukukuna yararlı olmasını diledi.   
Baro Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, yeni adli yılın ülkeye huzur getirmesini temenni etti. Gökmenoğlu, “Isparta Baro Başkanlığı ve şahsım adıma, 2018 - 2019 Adli Yılının, Başta Meslektaşlarım Avukatlara, Yargıçlarımıza, Savcılarımıza tüm Yargı çalışanlarımıza, ülkemize, ülkemiz hukukuna yararlı olmasını diliyoruz. Kısa süre önce Isparta Adliyesi’nde görevlerine başlayan değerli Hâkim ve Savcılarımıza yemin ederek aramıza katılan avukatlarımıza yeni görevlerinde başarılar dilediğimi de bu vesile ile iletiyoruz. Yeni Yargı Yılı’nın açılışı nedeniyle aramızdan ayrılmış olan Yargıtay’ımızın Başkan ve üyelerini, Türkiye Barolar Birliği Başkanlarını, Isparta Barosu’nun önceki dönem başkanlarını, yargıç, savcı ve avukat meslektaşlarım ile adliye çalışanlarını saygı ile anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi. 
   
“Teröre el vermiş sinsi destekçilerini kınıyor bir kez daha lanetliyoruz” 
 Milli birlik ve beraberliğe kast eden terör belasını da lanetlediğini ifade eden Baro Başkanı Gökmenoğlu, “Son günlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin kadın, çocuk demeden milli birlik ve beraberliğimize yönelik saldırılarını sürdüren terörü ve demokrasiyi sütre edinmiş, teröre el vermiş sinsi destekçilerini kınıyor bir kez daha lanetliyoruz. Bu vesile ile vatan toprakları uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlik dileklerimle selamlıyoruz. Yüce Türk Milletinin birlik ve beraberliği ile bu zihniyete en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz. Hiç kuşkusuz insanların ortak iyiliği için çalışanların başında, siyaset kurumunun, silahlı kuvvetler ile emniyet örgütünün, bürokrasinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve elbette yargı organının temsilcileri vardır. Sadece devletin en temel işlevlerinden birisi olan adalet hizmetlerini başarıyla ve özveriyle yürüttükleri için değil, insanların, insanlarımızın ortak iyiliği uğrunda çalıştıkları için yargıçlarımıza, savcılarımıza, onlarla birlikte adaletin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan avukatlarımıza, adliye çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyoruz” diye konuştu. 
  
“Yargılama faaliyetinin merkezine savunmayı, yani avukatı koymadığımızda onun adı yargılama olmaz” 
 “Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınmasını öngören hukuk devletinin en önemli kurumlarından birisi adil yargılanma hakkıdır” diyen Gökmenoğlu, “Bu hakkın uygulanması, korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, bağımsız mahkemelerin, tarafsız ve donanımlı Yargıçların, insan haklarına saygılı, sanığın aleyhine olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamak suretiyle gerçeğin ortaya çıkmasına, adaletin gerçekleşmesine katkı yapacak bilgili ve sorumlu Savcıların ve yine bilgili, sorumlu, cesur ve bağımsız avukatların varlığına bağlı olduğunu tüm Yargı mensupları olarak biliyoruz. Hepimiz her an bir suç isnadına, iftiraya maruz kalabilir, ya da hukuki bir çekişmenin tarafı olabiliriz. Bu gibi durumlarda, profesyonel bir desteğe, yani avukata gereksinmemiz olacağı açıktır. Onun için avukatı ve avukatlık mesleğini bağımsız, özgür, özerk kılmak, yargılama sürecinde etkili ve işlevsel yapmak yaşamsal değerde olduğunu buradan bir kez daha ilan ediyoruz; yargılama faaliyetinin merkezine savunmayı, yani avukatı koymadığımızda onun adı yargılama olmaz, yargısız infaz olur” şeklinde konuştu. 
   
“Yasal düzenlemelerin de bir an bu adli yılı çözümlenmesini beklemekteyiz” 
  Avukatlığın kutsal bir meslek olduğuna değinen Gökmenoğlu şöyle devam etti;  
“Avukatlık bugün bir çile mesleği haline gelse de, avukatlar ömürlerini adliye koridorlarına ve duruşma salonlarına adasalar da, hastalıklarında ya da cenazelerinde bile duruşmaya girmek zorunda kalsalar da asla bu durumdan şikâyetçi olmamışlardır. Zira her Avukat görevinin kutsallığına inanmıştır. Yargının tecellisi için gece gündüz demeden mücadele veren Avukatların da özlük haklarının da yargının diğer unsurları ile eşit düzeye getirilmesi gerekmektedir. Avukatlık mesleğinin tercih edilmesini sağlayacak ve mesleği icra edilebilir kılacak yasal düzenlemelerin de bir an bu adli yılı çözümlenmesini beklemekteyiz. Yargının ve savunmanın sorunları pek çok olmakla birlikte çözümsüz de değildir. Önceki platformlarda defalarca dile getirdiğimiz ve çözümünü beklediğimiz mesleki sorunlarımızın çözümünü diğer Barolar gibi Isparta Barosu olarak da, bu yeni adli yılda da beklemekteyiz. Bu uğurda da her türlü desteği vermeye hazırız. Daha adil, daha hızlı bir adaletin gerçekleşmesi umudu ile yeni adlı yılda yargının merkezine savunmanın oturtulması ile savunmanların dağ gibi birikmiş sorunlarının biran önce çözülmesini umut ederek saygılar sunarız.” 

 
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İHA                                         
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ISPARTA HABER
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