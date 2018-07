- Isparta Barosu Kadın Hakları Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Arzu Elma Benli, son günlerde artan çocuğa şiddet ve cinsel istismar konularıyla ilgili, zanlılara ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğine işaret ederek, takdiri indirim uygulaması yapılmaması görüşünü belirtti. Bu tür sorunların, sağlanacak eğitim ve önlemlerle en aza indirgenebileceği görüşünü ileten Av.Benli, “Çocuklara vücut dokunulmazlığı ve dışarda karşılaşabilecekleri durumlarda neler yapılması gerektiği öğretilmeli. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar organize bir şekilde çalışarak, istismarı önleme konusunda protokoller oluşturulmalıdır” diye konuştu.Türkiye'de çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet olaylarıyla birlikte yükselen idam çağrısı sonrasında açıklamalarda bulunan Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Arzu Elma Benli, cinsel istismar suçlarına ağır yaptırımların getirilmesi ile yargılama aşamalarında takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini söyledi.Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Arzu Elma Benli, son zamanlarda çocukların maruz kaldığı istismar, şiddet ve ölüm olayları karşısında sessiz kalmayarak, cinsel istismar ve benzer suçlara ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğini iletti.Benli, yaptığı açıklamada, "Dünyada tek çocuk bayramının kutlandığı ülkemizde çocuklar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Çocuklarımızın yetişkinliklerinde nasıl bir insan olacakları, çocukluklarında yaşadıkları belirleyecektir. Çocukların özgür büyümesi, fikir ve görüşlerinin sorulması, çocuklara haklarının anlatılması çok önemlidir. Güçlü nesil büyük ve güçlü Türkiye'dir. Ülkemizde ve tüm dünyada tüm çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal haklarının gerektiği gibi hayata geçirilmesi barışın sağlanmasının da anahtarıdır. Isparta Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komisyonları olarak hakların tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için her zaman çalışmalar yapılmış çalışmaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Cinsel suçların toplumsal ve hukuki birçok yönü vardır. Meselenin çözümü için hukuk, tıp, psikoloji, eğitim ve sosyal hizmet gibi pek çok alanın birlikte çalışması gerekmektedir" dedi.Çocukların, yaşlarına uygun cinsel eğitimin gerektiği ölçüde verilmesi gerektiğini ifade eden Benli, "Vücudun dokunulmazlığı öğretilmeli, mahrumiyet kavramı anlatılmalı ve birey olma konularında bilinçlendirilmelidir. En önemlisi de böyle bir durumla karşılaştığında, çocuklara, bağırarak dikkat çekme yöntemi öğretilmelidir. Aile içi istismar yaşanması durumunda aile fertlerinin adli makamlara başvurma bilincine kavuşturulması gerekmektedir. Maalesef bu tür olaylarda mağdur çocuklar suçluluk duygusuna kapılmaktadır. Okullarda çocuğun okul içerisinde veya çevresinde maruz kalabileceği fiziksel, duygusal, ekonomik veya cinsel istismarı fark etme ve önleme konusunda çalışmalar yapılarak politikalar geliştirilmelidir. Sağlık çalışanlarına da istismarı fark etme, bildirme, önleme ile ilgili eğitimler verilmelidir. Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar organize bir şekilde çalışarak istismarı önleme konusunda protokoller oluşturulmalıdır” diye konuştu.Cinsel zorlamanın da bir şiddet türü olduğuna dikkat çeken Benli, bu durumun toplum tarafından yeterli ölçüde kavranması gerektiğine işaret ederek, “Şiddetin öğrenilen bir davranış biçimi olduğunun öğretilmesi ve şiddeti bir sorun çözme aracı olarak gören anlayışın tüm toplum tarafından kınanması konusunda toplumsal anlayışın yerleştirilmesi gerekmektedir. Cinsel istismar suçlarına ağır yaptırımların getirilmesi, yargılama aşamalarında takdiri indirim uygulanmaması ve infaz aşamasında koşullu salıverme uygulamasının kaldırılması gerekmektedir. Toplumun adalete olan güveninin sarsılmaması için cinsel suç vakalarında olayın aydınlatılması için sağlık mensupları, kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları eğitilerek olayın tüm delilleriyle yargıya taşınması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.Benli, açıklamalarına şöyle devam etti; “Kadın ve çocuk cinayetleri, cinsel şiddet ve istismar olaylarının son bulması, bu olayların faillerinin belirlenerek cezalandırılması ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için etkili-somut-sürekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin alınması için TBMM'de komisyonlar kurularak gerekli yasal değişikliklerin yapılması da oldukça önemlidir. Önleyici, koruyucu yaklaşıma sahip etkili, hak temelli çocuk koruma ve izleme mekanizması kurulmalıdır. Umarız ki toplum bu konuda daha fazla bilinçlendirilir. Çocuk istismarı, kadın ve çocuk cinayetleri bir daha ülkemizde hiç işlenmez. Çocuklar geleceğimizin güvencesidir. Isparta Barosu olarak çocuk ve kadın haklarının korunarak geliştirilmesi çalışmalarının her zaman içinde ve takipçisi olacağız."İHA