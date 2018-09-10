- Isparta Belediyesi şehre çok sayıda park inşasına devam ederken, mevcut kullanılan parkların da yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma yapılan parklar arasında bulunan Ayazmana Parkı içerisindeki havuzlar ve pergolalar yenilenirken, bölgenin tamamında otomatik sulama sistemi kuruldu. Parktaki çalışmaların çocuk oyun parkının yenilenmesiyle heyecan verici bir şekle bürüneceği belirtildi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ayazmana Parkı’nda devam eden otomatik sulama sistemi yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ayazmana Parkı’nın baştan aşağıya yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Günaydın, “Geçmişte güzel bir park yapmışlar, ellerine sağlık” derken, tekniğin her geçen gün değiştiğini ve parkın günün şartlarına uygun hale getirildiğine değindi.Havuzların bakımlarının yapıldığını, pergolaların yenilendiğini ve günün şartlarına uyarlandığını dile getiren Başkan Yusuf Ziya Günaydın, “Parkımızın tamamını şimdi de otomatik sulama sistemine geçiriyoruz. Sulama için yeni yeraltı suyu sondaj çalışması yaptık ve bu sulamayı buradan karşılayacağız. Şehrimizde 12 ayrı parkın sulanması için geçen aylarda sondaj çalışması yapmıştık. O alanlardan birisi de burası. Yine parkımızın çocuk oyun alanını da önümüzdeki ay yeniliyoruz. Çocuklarımıza heyecan verecek bir oyun parkı olacak. Yine parkımızın üst bölümünde kestanelikler bölgesinde kalan tuvalet ve diğer alanlarında yenileme çalışmaları yapılıyor. Parkımız uzun yıllar kullanılacak hale getiriliyor. Yaptığımız çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.İHA