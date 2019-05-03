ATATÜRK STADYUMUNDA ŞÖLEN

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları sona erdi. 4 gün süren yarışmalar, oldukça keyifli geçti. Öğrenciler fiziksel etkinlik oyunlarında hem eğlendi, hem spor yaptılar.Okul spor faaliyetleri arasında yer alan İlkokulu Fiziksel Etkinlik Oyunları, 29 Nisan - 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında Atatürk Stadyumunda yapıldı.Etkinlikler çerçevesinde birinci sınıflar 'zıpzıp oyunu', ikinci sınıflar 'Bayrak’ yarışı, üçüncü sınıflar çember oyunu, dördüncü sınıflar halat çekme oynadı.Katılımın yüksek olduğu yarışmalar büyük çekişmeye sahne olurken, minik öğrencilerin oyunlar esnasında oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. İlimizde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Fiziksel Etkinlik Faaliyetleri bu yıl da şölen havasında geçti.4 gün süren etkinlikleri yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Temel spor eğitimi çerçevesinde performans ve rekabete dayalı olmayan çok yönlü oyunsal etkinlikler çerçevesinde şölen ortamında gerçekleştirilen oyunların öğrencilerin spor kültürlerinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları sonunda katılan tüm okullara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başarı belgesi takdim edildi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü