Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

İlimiz Atatürk Stadyumu ile ilgili olarak atletizm sporcusunun yeşil sahada çalışmalarına engel çıkarıldığına dair iddia üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Atatürk Stadyumu 2015 yılında yapılan bakım onarım çalışmaları ile daha modern hale getirilmiş ve gerek sporcularımıza gerekse halkımıza daha iyi koşullarda spor yapma imkânı sağlanmıştır.

Buna karşın 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 19.00 sularında atletizm sporcusunun yeşil sahada İl Müdürümüz tarafından çalışmasına engel olunduğuna dair iddialar ve ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Atatürk Stadyumu Futbol Sahasında sporcuların koşmasına izin verildiği dönemlerde sporcuların aynı hat üzerinde çalışmaları sebebiyle drenajda çökme ve çiminde kuruma meydana geldiği uzman kişilerce tespit edilmiştir.

Atatürk Stadyumu futbol sahası yeni futbol sezonu için bakım ve hazırlık döneminde olduğu için söz konusu sporcu örneğinde de yaşandığı gibi sporcularımızı Atatürk Stadyumu tartan pistine, çim zemini kullanmak isteyen sporcularımızı ise Uluslararası standartlara sahip Sav Atletizm Pistine yönlendirmekteyiz.

Bahse konu sporcunun güvenlik görevlimiz tarafından iki kez uyarılmasına rağmen ‘Sen Kimsin Müdürün Gelsin’ diyerek, uyarıları dikkate almamış,güvenlik görevlisini aşağılamış, ısrarla futbol sahası çim zemininden çıkmamıştır. Stadımızı kullanan diğer atletizm sporcularına da örnek teşkil etmemesi açısından çim zemini koruma amaçlı şerit çekilmiştir.

Ayrıca söz konusu videonun çekildiği saatlerde diğer branşların sporcuları kale arkası çim zemininde antrenmanlarını sürdürürken, sporcunun ısrarla ‘Antrenman yapamıyorum’ serzenişlerini spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Not : Atatürk Stadyumu her gün 05:00-23:00 saatleri arasında İl Müdürlüğümüz tarafından belirlenen kurallara uymak şartıyla halkımızın ve sporcularımızın kullanımına açıktır.