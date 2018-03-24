Isparta’nın Atabey ilçesi’nden gönderilen atkı, bere, çorap, iç çamaşırı ve yiyecekler Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırıldı.Atabey Yaşlı Kültür Merkezi sakinlerinin el emeği, göz nuru ile hazırladıkları atkı, bere, çorap, iç çamaşırı ve yiyecekler Afrin'de görev yapan askerlere ulaştırıldı. Hazırlanan koliler içerisindeki malzemeler ise Afrin'de görev yapan askerlere dağıtıldı. Eğirdir'in Mahmatlar Köyünden Uzm. Çvş. Ali Dağ ise hediyeleri kendilerine gönderen Atabey Yaşlı Kültür Merkezi sakinlerine teşekkürler etti.ISPARTA (İHA)