ASRIN UN - PASTA - HOBBY - PARTİ

PASTACILIK ARAÇ GEREÇLERİ

PARTİ MALZEMELERİ VE SÜSLEME ÜRÜNLERİ ASRIN PASTA PARTİ'DE

PASTA SÜSLERİ, ŞEKER, RENKLENDİRİCİ ve ŞURUPLAR

Partilerinizi, organizasyonlarınızı ve Doğum günü etkinliklerinizi tatlandıracak şeker ve çikoltalar, draje, renklendiri şuruplar, meyve aromalı bon bon şeker, jelibon, boni bon, rulokat, lolipop şekerler, krem şanti, meyveli kova jöle çeşitleri yani kısacası partinizin tadına tat katacak tüm pasta süsleri şekerler burada...

HOBİ VE HEDİYELİK ÜRÜNLER

Adres:

Yaşar Bolat üst geçit yanı

Telefon:

0246 218 07 32

BAYİSİ OLDUĞU MARKALAR

Pakmaya

Asta

Alba

Frita

Biskin

Söke Un

Tekbaş Un

Sinangil Un

Emek Un

Kaptanlar Un

Arı Un

Bulayhan Susam

Isparta'da ekmek fırınlarında, pastanelerde, börek, yufka poğaça ve yaş pasta yapımında kullanılan katkı maddeleri, paket ve çuval unlar, susamlar, krem şantiler, şeker hamuru malzemeleri, meyve aromalı jöleler Pakmaya ürün gurupları, yine pasta ve börek yapımlarında kullanılabilen sıvı suzuz yağlar, margarinler,baklavalık bitkisel yağlar,tahinler Asrın Un'da satılıyor.Mağazanın diğer reyonlarından birinde ise yine pastacılık ve fırın sektöründe kullanılan malzemeler ekipmanlar bulunmakta. Örneğin; oklava, pasta bıçağı, spatula, kek ve pasta kalıpları, çırpıcı araç gereçler bulunkatadır.Isparta'da parti, organizasyon , düğün, eğlencelerinize renk katacak süsleme ürünleri , harf ve uçan balonlar, konfetiler, doğum günü süsleme eşyaları, havai fişekler, volkan çeşitleri ile eğlence ortamınıza yeni temalar katabilir gelen konuklarınıza göz kamaştıran rengarenk bir atmosfer yaratabilirsiniz.Ofis ya da işyerinizi renklendirecek ilginç hobi ürün çeşitleri , rengarenk hediye kutuları, Klasik hediyelikler yerine hobi malzemeleri hediye etmek isteyenler için hobi ürünleri ve oyunlar hepsi tek bir noktada Asrın'da...