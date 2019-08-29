Golbol Sporcuları Yükselme Müsabakaları İçin Hazırlar

Görme engelli 3 kişiden oluşan iki takımın basketbol topu büyüklüğünde, içinde zil olan topu karşılıklı olarak gole çevirmeye çalışması şeklinde oynanan Golbol’de Isparta’da artık iddialı bir takıma sahip. Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi tarafından oluşturulan Golbol takımı da sıkı bir antrenman programıyla Konya’da yapılacak olan yükselme grubu müsabakalarına hazırlanıyor. Vali Ömer Seymenoğlu ’da Golbol sporcularını antrenman yaptıkları 6 Mart Spor salonunda ziyaret bugün Konya’ya hareket edecek sporculara başarılar diledi.Antrenör Akın Atbinici eşliğinde Golbol Yükselme Grubu maçlarına hazırlanan Golbol takımının son antrenmanını beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile birlikte izleyen Vali Seymenoğlu bir ara Golbol sporcularının antrenmanına dahil olarak kaleye şut atışı yaptı.Isparta Görme Engelliler Golbol takımı oyuncuları ve aileleri böyle bir faaliyetin içinde olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek bazı oyuncular ise bir sporcu olarak yapacakları bu ilk seyahatin kendilerini oldukça heyecanlandırdığını söyledi.Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Spor Kulüp Başkanı Hasan Dinçman’da yaptığı açıklamada yaklaşık 1 yıldır Konya’da yapılacak olan Türkiye Golbol yükselme müsabakalarına hazırlandıklarını belirterek tüm görme engelli gençleri bu sporu yapmaya davet etti.Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey ise 2015 yılında başladıkları bu sporda, hedeflerinin Konya’dan Şampiyon olarak dönmek olduğunu belirterek Kendilerini yalnız bırakmayan Vali Seymenoğlu’na teşekkür etti.Kulüp oyunculularına çanta hediye eden Vali Ömer Seymenoğlu, Konya’da yapılacak müsabakalarda Golbol takımına başarılar dileyerek, Valilik olarak her zaman takımın yanında ve destekleyicisi olacaklarını belirtti.Vali Seymenoğlu; “ Arkadaşlarımız bizlere mutluluk verdiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ve antrenörlerimizin destekleriyle arkadaşlarımızı Konya’daki müsabakalara uğurlayacağız. Ben kendilerinden başarı bekliyorum. Ama başaramasalar da üzülmesinler, şehrimizi Konya’da temsil etmeleri bizim için büyük bir gurur büyük bir şeref. İnşallah bundan sonraki dönemlerde kendilerine Valilik olarak ve Spor İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz ve başarılı olmaları için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. Şu anda kendilerindeki mutluluğu zaten görüyoruz. İyi ki bu takımı kurmuşlar, iyi ki bizleri temsil ediyorlar hepsini canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.