ANALİG BASKETBOL TAKIMLARIMIZ

ÇEYREK FİNALDE

İlimiz Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kız-erkek Basketbol takımlarımız, Osmaniye'de düzenlenen Basketbol Grup müsabakalarında çeyrek finale yükseldi.Isparta ANALİG Basketbol Kız-Erkek takımlarımız 17-19 Ocak 2020 tarihlerinde Konya'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol çeyrek final müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmek için mücadele edecek.Sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.