Türkiye'deki 7 bölgenin kadın temsilcileri Isparta'daki çalıştayta biraraya gelecek.İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nın desteklediği, İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKAD-DER) ve İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu tarafından yürütülen ‘Türkiye’nin Lider Kadınları’ Projesi’nin Akdeniz Bölgesi ayağını Isparta El Ele Derneği temsil ediyor. Bu kapsamda 17 Temmuz Salı günü Isparta’da kapsamlı bir çalıştay yapılacak.7 bölgeden lider kadınların başkanlık yaptığı proje kapsamında Isparta El Ele Derneği, Ispartayı temsil edecek. Bir süredir devam eden bölge ziyaretlerinin Isparta ayağı, 16-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Dernek Başkanı Canan Aydın, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nın desteklediği, İKAD-DER ve İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu tarafından yürütülen ‘Türkiye’nin Lider Kadınları, 7 Bölge 7 Lider Kadın’ Projesi kapsamında bölge bölge kadın sorunlarına ilişkin toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki hafta başında Isparta’da bir toplantı daha gerçekleşecek. Bölge ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından tespit edilen kadın sorunları bir kitapçık halinde bakanlığa sunulacak. Akdeniz Bölgesi’ni El Ele Derneği olarak biz temsil ediyoruz. Bugüne kadar ziyaretlerimiz devam etti, bir tek Doğu Anadolu Bölgesi kaldı. Final İstanbul’da Marmara Bölgesi olarak yapılacak. Akdeniz’i El Ele Derneği olarak temsil etmekten çok mutluyuz. Isparta’da çok sayıda katılımcı ile bir çalıştay düzenlenecek. Bu çalıştayda Isparta’da kadın sorunları, özellikle bizi en çok ilgilendiren ana tema olarak aldığımız uyuşturucu ve madde bağımlığı” dedi.Canan Aydın, diğer bölgelerde yapılan toplantılardan çıkan sonuçları da aktarırken, “Şu ana kadar yaptığımız çalıştaylarda bölge bölge sorunların farklılık gösterdiğini tespit ettik. Örneğin, İç Anadolu Bölgesi’nde kadınlar çok fazla iş dünyasında yer aldıkları için evliliklerimde sorunların fazla yaşandığını, boşanma ve aile içi sorunların başı çektiğini belirledik. Ege Bölgesi’nde bağımlılık çok yüksek oranda belirlendi. Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde aile içi geçimsizlikler, çocuk yaşta evlilikler dikkatleri çekiyor” diye konuştu.Isparta ev sahipliğinde, 17 Temmuz 2018 Salı Günü saat 10.30’da yapılacak çalıştaya konuşmacı olarak, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, SDÜ Rektörü Prof.Dr.İlker Çarıkçı, Isparta Baro Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Isparta Barosu Kadın Sorunları Başkanı Arzu Elma Benli, UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü, Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, Yeşilay Derneği Başkanı Muhammed Uyar, Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer Özbey ve Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit katılacak. Çalıştay saat 17’ye kadar devam edecek.İHA