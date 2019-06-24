Eğirdir Belediyesi haber bülteni
Isparta AHBAP Üyeleri Eğirdir Gölü Çevresini Temizledi
AHBAP Üyelerinden Eğirdir Belediyesine Teşekkür
Ünlü Şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) Isparta üyeleri, Eğirdir' de çevre duyarlılığına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla "Kirletme, temizle" sloganı ile göl ve çevresinde çöp toplama etkinliği düzenledi.
Türkiye’nin en büyük temizlik harekâtı olarak değerlendiren AHBAP Platformu’nun Isparta üyeleri ise Eğirdir gölü ve çevresini temizledi. Çevre duyarlılığı için farkındalık yaratmak isteyen üyeler temizlik sonrası sosyal medya hesaplarından ‘#KirletmeTemizle’ etiketiyle fotoğraf paylaştı.
Etkinlikte Eğirdir Belediyesi tarafından katılımcılara otobüs ve yemek temini yapılırken, Eğirdir Belediyesini temsilen Başkan Yardımcısı Erhan Savran ve Belediye Meclis üyesi Muslahattin Yaman etkinliğe katılım sağladı.
Savran ve Yaman etkinlik sırasında katılımcılara tek tek teşekür ederken, bu gibi projelere her zaman destek olacaklarının altını çizdi. AHBAP üyeleri ise etkinliğe destek veren Eğirdir Belediyesine sonsuz teşekkürlerini ilettiler.
AHBAP’ın resmi hesabında yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 3 ay boyunca sürdürülmesi planlanan #KirletmeTemizle projesi, geleneksel olarak devam ettirilecek.