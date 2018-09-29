- Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda yol kenarında arızalı şekilde bekleyen tıra başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırlarda bulunan kola ve gazlı içecekler yola savrularak, trafiğin akışını engelledi.Edinilen bilgiye göre, kaza saat 24.00 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu’nun 34.kilometresinde meydana geldi.İddiaya göre, Keçiborlu istikametinden Isparta yönüne seyreden İsmail D. yönetimindeki 15 RA 995 plakalı tır, yol kenarında arızalandıktan sonra banket üzerinde tamir için bekleyen 32 HL 882 plakalı tır ve ona takılı olan 32 AAL 930 plakalı dorseye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırlardan birinin kupa kısmı yola fırlarken, tırda takılı dorse römorku da ayrılıp yüklü olan kola ve gazlı içecekler de yola savruldu.Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, etrafa saçılan tırın kupası ile dorsede bulunan kola ve gazlı içecekler de savrularak yolun trafiğin kapanmasına neden oldu.Kaza sonrasında, araçları yerinden kaldırmak için büyük çekiciler çağrılırken, trafiğe kapanan yol da trafik ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yaklaşık iki buçuk saat sonra eski haline çevrilebildi.Kapanan yol açılıncaya dek ekipler, trafiği farklı şekilde tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar yoldan kaldırılıp, temizlik yapıldıktan sonra ulaşımdaki aksama da sona erdi.iha