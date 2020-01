AFAD BÜLTENİ

Isparta AFAD Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinde Tehlike Avında.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından “Afetlere Hazırlık Yılı” etkinlikleri çerçevesinde Aralık ayı teması “Bina Güvenliği” olarak belirlenmiş ve Müdürlüğümüz de bu kapsamda faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmüştür.Bu kapsamda 30.12.2019 tarihinde Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi’nde bir “Tehlike Avı” etkinliği gerçekleştirilerek dolap, kitaplık, çerçeve vb sabitlenmeyen eşyaların herhangi bir aft sırasında düşerek/yıkılarak/kırılarak vb hareketlerle can ve mal kaybına neden olabileceği okul idarecileri, sorumlu öğretmenler ve diğer ilgili personele anlatılmış, sabitleme elemanlarına ve örneklerine ilişkin görseller paylaşılmış ve okul kütüphanesinde sabitleme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bina güvenliğini belirlemede dikkat edilecek yapısal riskler, bireysel anlamda afete hazırlık için yapılacaklar, toplanma alanları vb. konular hakkında genel bilgi paylaşımı yapılmıştır.Müdürümüz M.Ethem KILIÇARSLAN ve okul müdürü Sayın Fahri YORGANCILAR ile yapılan söyleşi esnasında örnek bir “Afet Çantası” hediye edilmiş ve Müdürümüz, halkımızın afetlere duyarlılığının artırılması ve afet bilincinin yaygınlaştırılması için sürdürülmekte olan eğitim faaliyetlerinin isteyen her kişi, kurum ya da işletmenin talebi üzerine gerçekleştirilmeye devam edeceğini ve özellikle uygulamalı saha tatbikatlarıyla güçlendirilmeye devam edeceğini ifade etmiştir. Okul Müdürü Sayın Fahri YORGANCILAR da okul olarak her konuda yardım ve destek vermeye hazır olduklarını belirterek memnumiyetlerini ifade etmişlerdir.