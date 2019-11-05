ISPARTA AFAD HABER BÜLTENİ

2019 yılı Ailan edilmesiyle birlikte her ay bir tema seçilerek yapılan etkinliklerimiz tüm hızıyla devam etmekte.Ekim ayının teması olanile ilgili olarak 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Fevzipaşa İlkokulu, Yılmaz Şener İlkokulu ve Zehra Ulusoy İlkokulu öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen Deprem Toplanma alanları ile ilgili bilgilendirmelerimiz tamamlanmıştır.Gelecek aylarda etkinliklerimiz başka temalarla devam edecektir.