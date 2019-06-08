Isparta 5.Güneykent Gül Festivali Başladı 2019

Isparta 5.Güneykent Gül Festivali Başladı 2019
ISPARTA
G.Tarihi: 08.06.2019 16:15
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ISPARTA'DA GÜL FESTİVALİ BAŞLADI

16 Haziran'a kadar sürecek olan Gül Festivali, Isparta'nın Gül Vadisi Güneylent'ten başladı.
Güneykent 5. Gül Festivali'ne çok sayıda vatandaş,STK'lar, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu,Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen katıldı.
Büyük bir coşkuyla ve çeşitli etkinliklerle başlayan 5.Güneykent Gül Festivali'nde Vali Seymenoğlu , Belediye Başkanı Başdeğirmen yöresel ürünlerin yer aldığı standları gezdi.

Öte yandan festival süresince Isparta - Güneykent arasında her saat başı gidiş dönüş ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor.

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GÜL FESTİVALİ PROGRAMI

8-9 Haziran 2019 5. Güneykent Gül Festivali

8 Haziran Cumartesi
  • Saat 10:30 - Gül Hasadı ,Gülhane'de gül suyu çıkarma ve Modern Fabrika ziyareti
  • Saat 14:00 - Kortej Yürüyüşü
  • Saat 15:00 - Açılış, Protokol konuşmaları ve standların ziyareti
  • Saat 17:00 - Gül Güzeli Yarışması, Konser ve Havai fişek gösterisi (Konserde Oğuz Yılmaz ve Canan sahne alacak)
  • Gün içerisinde spor yarışmaları düzenlenecektir.
9 Haziran Pazar
  • Saat 10:00 - Gül Bahçeleri gezisi
  • Saat 11:00 - Gül Suyu çıkarma, Gül Müzesi ve Modern Fabrika ziyareti

12-16 Haziran -2. Ulusal Gül Fuarı ve Dünya Güzel Koku Festivali

Isparta'da  12 -16 Haziran günleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Festivali'nin program içeriği...

12 Haziran Çarşamba
  • Saat 15:00 - Festival Korteji
  • Saat 16:00 - Motorlu Yamaç Paraşütü Gösterisi
  • Saat 16:45 - Halk Oyunları Gösterisi
  • Saat 17.00 - Taekwondo Gösterisi
  • Saat 19:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 20:30 - Ömer Türkmenoğlu Isparta Türküleri Senfonisi
  • Saat ZGR Müzik Gurubu
  • Saat 23:00 - Havai Fişek Gösterisi

13 Haziran Perşembe
  • Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 17:00 - Reçel, Sirke, Gül Reçeli Yapımı
  • Saat 20:30 - Vatan Gurubu Canlı Performansı
  • Saat 21:00 - Gül Sesini Arıyor Yarışması
  • Saat 21:30 - Animasyon Gösterileri
  • Saat 22:00 - Gelinler Podyumda - Gül Güzeli Takdimi

14 Haziran Cuma
  • Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 18:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 20:30 - Ayten Altıntaş Gül ve Şİfa Konferansı
  • Saat 21:00 - Animasyon Gösterileri
  • Saat 21:30 - Eray Gönendi - Didem Konseri
15 Haziran Cumartesi
  • Saat 12:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 15:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 17:00 - Türk Yıldızları Gösterisi
  • Saat 18:30 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 20:00 - Animasyon Gösterileri
  • Saat 20:30 - Gül Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
  • Saat 21:00 - Suat Güzey'in sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar, Esra Sezer Konseri

16 Haziran Pazar
  • Saat 10:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 14:00 - Bihter Türkan Ergül ile koku atölyesi
  • Saat 15:00 - Katılım ve Başarı belgesi takdimi
 
 
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