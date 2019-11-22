ISPARTA 4.TRAVELEXPO ANKARA Turizm ve Seyahat Fuarında...



4.TRAVELEXPO ANKARA Turizm ve Seyahat Fuarı 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde 10.000 m2-lik alanda gerçekleşmiştir.



Fuar, komşu ve çevre ülkelerin, özellikle Ankara ve çevresinin, tüm Türkiye’nin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasının yapılabileceği, mevcut potansiyelin perakende ihtiyacını karşılamak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası Turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı ilerleyen yıllarda ise belli konularda uzmanlaşmış uluslararası bir etkinlik olmasını hedeflemekteyiz.



Fotoğraf sergilerinden ürün şovlarına, müzik dinletileri ve dans gösterilerinden yarışmalara, gezginlerle sohbetlerden konferanslara kadar birçok etkinliğin yer aldığı fuara, 22 ülkeden 60’ı aşkın tur operatörü ve acente katılmıştır.

İlimizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve kapsamlı bir şekilde tanıtılması ve pazar payımızın arttırılması amacıyla, Müdürlüğümüzce tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Travelexpo Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı” Müdürlüğümüzce ziyaret edilmiş olup, fuarda standı olan katılımcılara İlimizin tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleri tanıtılmış, tanıtıcı materyaller dağıtılmıştır.



Fuar süresince turizm sektörü içinde bulunan tur operatörleri, seyahat acenteleri, doğa sporları dernekleri, kayak sporu ile uğraşan işletmeler ile TV, dergi ve gazetelerin turizm-gezi sayfalarının sorumluları ile Isparta’nın potansiyeli, Isparta’nın değerlerinin turlar ile pazarlanması vb. konularda bilgilendirmeler ve yıl içinde Isparta’da bazı program ve çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.