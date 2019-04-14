23. ISPARTA SANTEK FUARI BAŞLADI

Şükrü Başdeğirmen ilk kez Belediye Başkanı sıfatıyla Gökkubbe'de fuar açılışında bulundu.Isparta'da 23.sü düzenlenen KOSGEB destekli yapı dekorasyon mobilya ve ev teksil fuarı kapılarını Gökkubbe'de açtı.KOSGEB Isparta il müdürü Yurdun Yıldırım ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen fuar açılışında fuar etkinliklerinin esnaf ve tüketiciyi buluşturmak açısından önemli olduğunu belirtti.Ayrıca KOSGEB İl Müdürü Yıldırım konuşmasında. 2 Mays'a kadar teknoloji ve yapay zekaya dayalı proje alımlarımız devam edecek dedi.Daha sonra Başkan Başdeğirmen fuar açılışında kurdela kesimini orada bulunan çocuklarla beraber gerçekleştirdi.Detay Fuarcılık organizasyonu olan SANTEK fuarı 14 Nisan'a kadar açık kalacak.