Isparta Hacı adaylarını uğurlama programı 31.07.2019 tarihinde Terminal Camii avlusunda gerçekleştirildi. Programa, İl Müftüsü Bayram ŞAHİN, İl Müftü Yardımcıları Halil TAŞ, Şükür AKTOPRAK, Şube Müdürleri Süleyman GÖKMEN, Zeki NALÇA, Müftülük yetkilileri, Kafile Başkan ve görevlileri ile hacı adayları ve yakınları katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Sayın ŞAHİN hacı adaylarına kutsal topraklarda nasıl hareket edecekleri konusunda bilgi verdi. Program, yapılan uğurlama duası ile sona erdi. Duanın ardından hacı adayları kendilerini uğurlamaya gelen yakınları ile vedalaşarak otobüslerine bindiler ve Süleyman Demirel Havalimanına hareket ettiler. Havalimanında ki işlemlerinden sonra Kutsal Topraklara gitmek üzere havalandılar.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ