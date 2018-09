- Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Vali Şehmus Günaydın yayımladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından ‘Gazilik’ unvanı ile ‘Mareşallık’ rütbesinin verilmesinin 97. yılını ve cennet vatanımız, bayrağımız için büyük kahramanlıklar gösteren gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan değerleridir. Onlar; varlığını Türk varlığına armağan etmiş aziz şehitlerimizin arkalarından bizlere emanet bıraktığı değerli birer çınardır. Her biri ayrı bir kahramanlık destanı yazmış, ne Çanakkale’de, ne Kurtuluş Savaşı’nda düşmana, ne de 15 Temmuz’da hainlere fırsat vermemiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, bizlerin huzur ve güven içinde yaşaması için canı pahasına mücadele etmiş, sonunda bu çok değerli mertebeye ulaşmışlardır.Gerek şehitlerimizin bize olan emanetine, gerekse gazilerimize gözümüz gibi bakmak onları başımızın üzerinde taşımak, geçmişte olduğu gibi bundan böyle de en önemli görevlerimizden birisi olmaya devam edecektir” dedi.Üzerinde yaşanılan coğrafyanın bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerin vermiş oldukları büyük mücadeleye borçlu olunduğunu belirten Vali Günaydın, “Şehit ve gazilerimizin bize bıraktığı bu mukaddes emaneti muhafaza ve müdafaa etmek adına, canını ve malını derin bir teslimiyet ile siper etmekten çekinmeyen bir milletin evlatları olarak, bayrağımızı şerefle dalgalandıracağız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise “Bugün çok anlamlı bir günün yıldönümünü milletçe idrak ediyoruz” diyerek başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bu önemli tarihin Türk Milletinin maddi ve manevi varlığında ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır. Güzel vatanımızın selameti için giriştikleri mücadelede ‘Gazi’lik payesini kanlarıyla ve alın terleriyle hak eden muhterem kardeşlerimizin Gaziler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanlara ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin hatıraları, manevi emanetleri, vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimleri her daim hürmetle ve hayranlıkla anılmalıdır. Cesaret timsali muhterem gazilerimiz, vatana göz diken hain emellere fani bedenlerini siper ederek geçit vermemişler ve bu uğurda şahadet şerbetinden seve seve içmeye gönüllü olduklarını açıkça ispat etmişlerdir.Bu itibarla, geçmişteki mücadeleleriyle bölücü ve yıkıcı mihraklara göz açtırmayan vatan sevdalılarını, yılın her anında ve gününde; saygı, minnet ve şükranla anmak en başta gelen milli ve manevi bir görevdir.”Belediye Başkanı Günaydın mesajının devamında, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin asırlarca dimdik ayakta durmasının yegâne dayanakları ve ikamesi olmayan güçleridir.Gazilerimiz, Türk milletine emanet edilmiş manevi değerler olarak her zaman var olacaklardır. Gazisini tanımayan, şehidini hatırlamayan, tarihini bilmeyen ve milli kimliğini terk eden bir milletin bağımsız ve şerefli bir hayatı olduğuna tarih denen ibretlik süreç henüz tanıklık etmemiştir.Her vatan evladı şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmalı ve bayrağı asla yere düşürmemelidir.Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, hepsine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar diliyorum. 19 Eylül 1921’de Gazilik unvanını alan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.İHA