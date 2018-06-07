Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen ISMEK’i başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Yusuf Zİya Günaydın, “Yaz-kış yetişkin ve gençlere yönelik ücretsiz kurslar düzenleyen ISMEK’in el sanatları bölümü 13 kurs merkezinde bugüne kadar 27 bin 973 kişi sertifika almaya hak kazandı ve meslek sahibi olma imkânına erişti” dedi. Törende ayrıca MHP İl Başkanı İsa Yalçın ve Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez de yer alırken, katılımcılardan 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ve MHP için oy talebinde bulunuldu.Isparta Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (ISMEK) katılan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan 195 kursiyere belgeleri verilirken, ayrıca 13 mahallede kursiyer ve hocaları tarafından üretilen ve ardından satışı gerçekleşen ürünlerin sahiplerine de ödeme yapıldı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu işi Cumhuriyet kadınlarımız yaptı. Ürettiklerini sattılar, evlerine, eşlerine, çocuklarına katkıda bulundular. Büyük sabır isteyen bir iş, ne mutlu sizlere. Hem ekonomik kazanç elde edildi, hem de Anadolu etnografyasının kaybolan sanatı günümüze geri getirildi” dedi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılında Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile birlikte oluşturulan Isparta Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ISMEK) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Yaz-kış yetişkin ve gençlere yönelik ücretsiz kurslar düzenleyen ISMEK’in el sanatları bölümü 13 kurs merkezinde bugüne kadar 27 bin 973 kişi sertifika almaya hak kazandı ve meslek sahibi olma imkânına erişti. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için el sanatları bölümüne 218 kursiyer müracaat ederken bu kursiyerlerden 195’i belge alamaya hak kazandı. Sertifika almaya hak kazananlar için Halı Sarayı Düğün Salonunda bir tören düzenlendi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte törene katılırken, programda ayrıca MHP İl Başkanı İsa Yalçın ve MHP Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez de yer aldı.Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan, ISMEK hakkında genel bilgiler verirken, bu dönem 13 merkezde gerçekleşen el sanatları kursu sonrasında 195 kursiyerin belge almaya hak kazandığını belirtti.Uzun bir yolculuk sonrasında ISMEK olarak bu aşamaya ulaşıldığından bahseden Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Burada öğrenildi, öğretildi, üretimler yapıldı. 3,5 sene önce başlattığımız bir başka çalışmayla da Anadolu’nun kaybolan sanatlarını geri getirdik” dedi.Anadolu etnografyası denince artık günümüzde ninelerimizin sandıklarındaki eserlerin geldiğini ve bunların gerisinin de bulunmadığını söyleyen Başkan Günaydın, “ISMEK’le birlikte Anadolu etnografyasını günümüze getirdik. Bunu yaparken de ipek iplikten, ipek kumaştan faydalandık. Bir medeniyeti tekrar canlandırıyoruz. Ne mutlu sizlere. Büyük sabır isteyen bu olaydan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu başarılarınız çağımız etnografyasına katkı sunuyor. Ortaya çıkan bu eserler kitaplarda ve yapımı devam eden müzemizde yer alacak. Bu işi Cumhuriyet kadınlarımız başardı. Kurslarımızda yapılan ürünler açtığımız mağazada satışa çıkarılıyor. Satılan ürünlere emek harcayan bayanlarımıza da hak ettikleri ücretleri bugün burada dağıtılacak. Bayanlarımız ürettiklerinin karşılığında kazandıklarıyla eşlerine, çocuklarına katkıda bulunuyor. Bu katkıda bulunan tüm bayanlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı ve MHP Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez’e destek istedi. Günaydın, “Benim mecliste bir milletvekilim olursa ben ve belediyem güç kazanacaktır. Isparta’ya hizmet gücümüz daha da artacaktır. Gücüme güç katmanızı diliyorum. Hasan Basri Sönmez kardeşim Belediyemize, Isparta’mıza ve ülkemize katkı sunacaktır” diye konuştu.Konuşmaların ardından 13 kurs merkezinde kurslara katılan ve başarı göstererek sertifika almaya hak kazanan 195 kursiyere sertifikaları protokol tarafından dağıtılırken, ayrıca yine yaptıkları ürünleri satılanlara da paraları dağıtıldı.İHA