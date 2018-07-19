İşçiye 5.434 lira tazminat

Milyonlarca işçinin sigortası niteliğindeki kıdem tazminatında tavan 432 lira arttı. Tazminat tavanı yüzde 8.65 artışla 5 bin 434 liraya çıktı.



Kıdem tazminatı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Temmuz'da memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.



Tazminat tavanı memur zammı olan yüzde 8.65 oranında artarak, 5 bin 2 liradan 432 lira artışla 5 bin 434 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Buna göre, çalışanın maaşı 10 bin lira da olsa kıdem tazminatı her yıl için 5 bin 434 lira olarak ödenecek. Brüt maaşı 6 bin lira olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı, 1 Temmuz öncesine göre 4 bin 320 lira arttı. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir.