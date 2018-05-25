', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

İşçi ve İşveren anlaşınca tazminat ne oluyor?

İşçi ve İşveren anlaşınca tazminat ne oluyor?
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İşçi ve İşveren anlaşınca tazminat ne oluyor?
İş sözleşmesinin sona ermesi genellikle işçi veya işveren tarafının sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik irade beyanıyla gerçekleşir. İşten çıkarılma veya istifa olarak bilinen bu durumların dışında işçi ve işveren tarafı anlaşarak da iş sözleşmesini sona erdirebilirler.

arafların iş sözleşmesini sona erdirmek konusunda anlaşmaları halinde imzaladıkları sözleşme ikale sözleşmesi ya da bozma sözleşmesi olarak adlandırılıyor. Özellikle son dönemde çok sık karşılaşılan bir uygulama olarak ikale sözleşmeleri işçinin, iş güvencesinin sağladığı korumadan yoksun kalmasına sebep olabileceği için yargı tarafından çok sıkı denetime tabi tutuluyor.

TARAFLAR GERÇEKTEN ANLAŞMALI

Hukuk dilinde ‘ikale’ olarak geçen bu sözleşmeler de bütün sözleşmelerde olduğu gibi ancak tarafların iradelerinin uygun olmasıyla kurulabilir. Bunun anlamı günümüzde çok karşılaştığımız gibi işverenin sözleşmeyi imzalaması, aksi takdirde, kendisine iftira atıp haklarını hiç vermeden işten çıkaracağına ilişkin tehdidine karşı işçinin bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kalmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğidir.

Burada çalışanın özgürce karar verdiği bir durum olmadığından yapılan sözleşme de geçersizdir. Çalışanlar yine de dava açıp haklarını isteyebilirler. Bu durumda sözleşmeye rağmen yapılan işverenin feshi olarak kabul edilir ve çalışan bütün haklarını alabilir. Akla bunun ispatının ne kadar zor olduğu sorusu gelebilir fakat Yargıtay işverenin baskısına ve tehdidine ilişkin şüphe olması halinde işçi lehine değerlendirme yapılması gerektiğini söylüyor.

ÇALIŞANIN BİLGİLENDİRİLMESİ ŞART

Yargımız çalışanın herhangi bir baskı altında olmadan kendi isteğiyle imzaladığı sözleşmeleri de yeterli bulmuyor. Çalışanın ikale sözleşmesinin sonuçları hakkında bilgilendirilmesini ve sözleşme içeriğinin çalışanın haklarını ihlal etmemesini arıyor. Bilgilendirmede bu sözleşme sonucu işçinin kaybedebileceği hukuki olanaklara ilişkin açıklamanın yapılmasını istiyor. Örneğin, bu sözleşmeyi imzalamakla işe iade davası açamayacağı, işsizlik sigortasından yararlanamayacağı gibi hususlarda çalışanın açıkça bilgilendirilmesi gerekiyor.

İKALE TEKLİFİ KİMDEN GELİYOR?

Yargı çalışanın elde edebileceği hakların ihlal edilmemesini ise sözleşmenin sona ermesinden önceki durumları inceleyerek o durumların sonucu fesih olsaydı çalışanın haklarının ne olacağına göre tespit ediyor. Çalışanın haklarının, yaptığı tespite yakın veya daha fazla ödenmiş olması halinde sözleşmenin sonuç doğuracağını ifade ediyor. Makul yarar diye ifade ettiği bu yararlarda olayın ağırlığına bakıyor. Örneğin, çalışan kendisi ayrılma talebini iletmiş, başka bir işe geçecek ve çalışana ihbar ve kıdem tazminatları tutarında ya da duruma göre sadece kıdem tazminatı tutarında bir ödemenin yapılması yeterli olabiliyor. İşçi kıdem tazminatına hak kazanacak durumda değilse kıdem tazminatına dahi gerek olmuyor.

İkale imzalama talebi işverenden geldiyse, kıdem ve ihbar tazminatına ek bir makul yararın sağlanması da genellikle aranıyor. Yargıtay verdiği yakın tarihli bir kararında, iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona ermesinde icabın işverenden geldiğini, fakat bu icaba rağmen işçiye sadece kıdem ve ihbar tazminatı ödendiğini, ayrıca bir menfaat sağlanmadığını ifade etmiş, işçinin ikalede makul yararı bulunmadığını vurgulayarak işlemin gerçekte işten çıkarılma olduğuna hükmetmiştir. Bu şekilde işçinin geçerli bir ikale olsaydı açamayacağı işe iade davasını açabilmesine olanak tanımıştır.

KAYNAK
MİLLİYET - CEM KILIÇ
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!
Isparta'da çöp depolama alanı çevresi ormana dönüştü
Isparta'da İtfaiyeden yılan operasyonu
Isparta Gelendost’ta şiddetli yağış etkili oldu
Isparta’da 'Huzur' uygulamasında bin 406 kişi sorgulandı
Müjde verildi! Maaşlar artacak
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN
Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!
Uzmanlar yorumladı! Dolar ne zaman düşer?
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi
Haydi Isparta kitabını al, Şarj aletini bırak sende gel!...
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş
TÜM ISPARTA HALKI DAVETLİDİR
AK Parti Isparta Milletvekili Adayları Tanıtıldı 2018
7 bakanlığın adı değişiyor!
ISPARTA'DA 29 MAYIS FETİH ŞÖLENİ 2018
Isparta için sağanak yağış uyarısı!
Isparta’da çukura düşen at kepçeyle kurtarıldı
​ISPARTA GÜLÜ'NÜN MUHTEŞEMLİĞİ TÜM DÜNYAYA YAYILMIŞTIR
IGİAD DAN MANİFESTO GİBİ DESTEK!
Isparta'da şehidin anıtına saygısızlık
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ISPARTA'YA GELİYOR!
GELENEKSEL ITB İFTAR PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Müjde verildi! Maaşlar toplu ödenecek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacakIsparta’daki gül hasadı festivalle taçlandırılacak21 Mayıs 2018
Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı Türkiye’nin ilk gül müzesi: Güze,Güneykent'te açıldı19 Mayıs 2018
ISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDIISPARTA OBM'DE İLK KEZ BU YÖNTEM UYGULANDI19 Mayıs 2018
ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 2018ISPARTA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU 201820 Mayıs 2018
Emekli olamayana SGK'dan iade!Emekli olamayana SGK'dan iade!22 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Eşe-çocuğa da ikramiye var!Eşe-çocuğa da ikramiye var!21 Mayıs 2018
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklarResmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar22 Mayıs 2018
Vatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyorVatandaşa müjde! 1886 TL’lik faiz 50 TL’ye iniyor21 Mayıs 2018
Esnafa büyük vergi müjdesiEsnafa büyük vergi müjdesi19 Mayıs 2018
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISIISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI21 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Isparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandıIsparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı21 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
ISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDIISPARTA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI21 Mayıs 2018
Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018
Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyorYoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor23 Mayıs 2018