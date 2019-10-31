İş arayanlara 900 TL ödeme: İstihdam yardımı nasıl alınır başvuru şartları neler?

İstihdam seferberliği kapsamında iş arayanlara 900 lira destek verilecek. İş görüşmesi için 40 ile 120, çalışmaya başlanması halinde 788 TL ödeme yapılacak. İstihdam yardımı adı altında verilecek ödemenin başvuru şartlar ise belli oldu.

İstihdam yardımı projesiyle birlikte iş görüşmesi için 40 ile 120, çalışmaya başlanması halinde 788 TL ödeme yapılacak. Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde, işe başvuru/kabul aşamasında gereken sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde en fazla 3 kere olmak üzere yardım alabilecek. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda bir defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım verilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDY) üzerinden yapılan istihdam yardımı çalışabilecek olanların istihdama katılmasına teşvik amaçlı veriliyor.



BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu destek her vatandaşa ödenmiyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;

18 yaşından büyük olmak ve 55 yaşından küçük olmak.

Bunun yanında ödemelerden faydalanmak için Aile Bakanlığı'na bağlı SYDV'ler aracılığıyla Gelir Testi Testi yaptırmış olması gerekiyor. Bu test sonucuna göre; belirli bir gelir seviyesinin altına olan ve Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan vatandaşlar bakanlık tarafından sağlanan İstihdam Yardımı Ödemesi'nden faydalanabiliyor.



Başvuru İşlemleri

İşe Yönlendirme Yardım Parası ve İşe Başlama Yardım Parası almak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerine yapıyorlar. Başvurular vatandaşların yaşadıkları il veya ilçe SYDV birimlerine yapması gerekiyor.

