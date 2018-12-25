İnternetini paylaşanlar dikkat! Ek ücret alınacak

Akıllı telefonlarındaki mobil internet paketini başka cihazlarla paylaşanlara ek ücret geliyor. 15 Ocak 2019’dan itibaren mobil hotspot kullananlara aylık ek ücret yansıtılacak. Mobil internet paylaşımı aylık 9 TL olarak ücretlendirilecek.





Mobil internet paketini “hotspot” yoluyla başka cihazlarla paylaşanlara kötü haber geldi. Bundan sonra mobil internetini paylaşanlar, aylık 9 TL ücret ödemek durumunda kalacak.



Konuyla ilgili bir GSM operatöründen abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android teelfonlarındaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan kişisel erişim noktası özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.



Habertürk'ün haberine göre sözkonusu mesajda, “15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kuremsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır” denildi.



EK 2 GB VERİLECEK



Söz konusu GSM firmasının müşteri destek hattından edinilen bilgilere göre bu ek paket 30 gün geçerli olacak. Bu süre sonunda paylaşım yapılırsa, aboneye tekrar 9 TL ücret yansıtılacak. 2 GB’lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.



Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut ‘data’larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB’lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL’lik ücret anında yansıtılacak.



Müşteri destek hattı tarafından da doğrulanan bu ek ücret uygulaması konusunda diğer mobil operatörlerin de aynı adımı atacakları tahmin ediliyor.



KAYNAK: HABERTÜRK