- İnternet kafeye uyuşturucu baskını
Isparta’da bir internet kafede 4 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi’nde bir internet kafede kontroller sırasında şüphe üzerine E.Y.'nin üst aramasını yaptı. Yapılan kontrollerde, üzerinde 4 parça halinde 2 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirilen E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
İHA