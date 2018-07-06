Isparta’da bir internet kafede 4 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi’nde bir internet kafede kontroller sırasında şüphe üzerine E.Y.'nin üst aramasını yaptı. Yapılan kontrollerde, üzerinde 4 parça halinde 2 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirilen E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.İHA