Isparta’da yaklaşık 6,5 yıl önce hayata geçirilen bir proje ile katrandan inovatif (yenileşimci) sabun üreten Sağlık Bilimleri branş öğretmeni ve Proje Koordinatörü Süleyman Yeşilyurt, KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimci Ödülleri töreninde Isparta’ya İnovatif Girişimci Ödülü’nü kazandırdı.Isparta’da Sağlık Bilimleri Branş Öğretmeni Süleyman Yeşilyurt tarafından yaklaşık 6,5 yıl önce ‘Katranla Gelen Sağlık Projesi’yle ortaya çıkan inovatif (yenileşimci) sabun, bugün Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında düzenlenen 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde İnovatif Girişimci Ödülü’nü aldı.Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin firmanın katıldığı yarışma kapsamında finalist olan ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göller Bölgesi Teknokenti’ndeki AR-GE firması çalışmalarıyla bu başarıyı elde ettiklerini belirten Proje Koordinatörü Süleyman Yeşilyurt, “Ispartamızı temsil ettik. Isparta’da ilk defa bir firma bu ödülü aldı ve bu başarıyı Ispartamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başından beri bizi yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Beraber çalıştığımız tüm akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.Ödül törenindeki girişimci ve iş adamlarını Isparta’ya davet ettiklerini de sözlerine ekleyen Yeşilyurt, SDÜ Göller Bölgesi Teknokenti’nde devam eden farklı AR-GE çalışmalarının bulunduğunu, önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştıkları o projeleri de hayata geçirmek istediklerini söyledi.