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Isparta yaş pasta siparişi

İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar
Milyonlarca Bağ-Kur’lu geçmiş prim borçlarını yürürlüğe giren af paketiyle indirimli ödeyebiliyor. SGK’ya 10 yıllık 84 bin lira borcu olan bir esnaf, yaş şartını tamamladıysa 52 bin lira ödeyerek emekli olabiliyor.

Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur’lular, her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar da katlanarak artıyor. 2015’te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur’lu var.

EN AZ 700 LİRAYDI

Dondurulan süreler, ele para geçince ya da emeklilik yaşı gelince tekrar canlandırılabiliyor. Buna ihya da deniyor. Bu yolla prim eksiği olanlar, yaş şartını da tamamlamışsa, hemen emekli olabiliyor. İhya yapılırken SGK, prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyordu. Yani 2003’te en düşük aylık primi 104 lira olsa bile bugünkü 700 liralık aylık prime göre borç çıkarıyordu.

BORÇ YÜKÜ DÜŞECEK

Bu hesapla 15 yıllık prim borcu olan bir Bağ-Kur’lu esnafa, sadece ana para borcu olarak 126 bin lira borç çıkıyordu. Faiziyle borç daha da artınca Bağ-Kur’lunun bu borcu kapatması imkânsız hale geliyordu. Şimdi af paketiyle bu uygulamadan vazgeçiliyor. Meclis’ten geçen, Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla Bağ-Kur’luya büyük bir kolaylık sağlandı.

YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Yeni yasayla dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem görecek. Bu yapılırken borcun faizi silinecek ve enflasyon farkı bulunacak. Ödemeler de enflasyon farkıyla birlikte yapılacak. Yani, aylık en düşük prim olan 700 lira yerine daha makul bir ödeme tutarı ortaya çıkacak.Enflasyon oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlar, enflasyona göre hesaplanan gecikme faizi ve cezasının yüzde 90’ından kurtulacak.

KREDİ FIRSATI DA VAR

Son olarak 2011’de bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. O nedenle borçlu Bağ-Kur’lular bu fırsatı değerlendirmeli. Üstelik nakdi olmayanlar için ucuz kredi imkanı da sağlanacak. Mevcut durumda bu imkân var. Martta Ziraat Bankası ile SGK arasında bir protokol imzalanmıştı. Buna göre; hemen emekli olabilecek Bağ-Kur’lu yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi çekebiliyor. Sürenin uzatılması için çalışma yürütülüyor.

İKRAMİYE GÜNÜ

Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini dün cebine koydu. SSK emeklileri ise bugün alacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşları 11-12-13 Haziran’da ödenecek.

42 BİN ESNAF BAŞVURDU

2 Haziran itibarıyla başlayan yapılandırma fırsatına, şimdiye kadar 42 bin 164 kişi başvurdu. Öte yandan, yapılandırmadan yararlananlara borçlarından dolayı icra takibi yapılmayacak. İlk taksidi ödeyen işverenler ise 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Bağ-Kur sigortalıları da Ziraat Bankası ile yapılan kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek.

31 TEMMUZ SON GÜN

Yasaya göre 31 Mart 2018 öncesine ait borçlarını yapılandırmak isteyenler, 31 Temmuz’a kadar SGK ilk müdürlüklerine başvurarak aftan yararlanabilecek. Başvurular merkezlere yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesi (www.sgk.gov.tr) adresinden de yapılabiliyor.

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