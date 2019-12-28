İndirimler bitiyor zam geliyor! Sadece 3 gün kaldı! 52 bin TL cebinizde kalsın

KONUTTA YÜZDE 11’LİK İNDİRİM

Konutta KDV ve Tapu harcı indirimi ne zaman bitiyor?

TELEFON PASAPORT KAYDI NE KADAR?

CEP TELEFONLARI İÇİN 20 EURO ÖDENECEK

HURDA ARAÇTA ÖTV İNDİRİMİ BİTİYOR

2020 PASAPORT ÜCRETLERİ

2020 EHLİYET ÜCRETLERİ

2020 MTV FİYATLARI

Zamlı MTV tutarları şöyle:

2020 MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI! TRAFİK SİGORTASINA NE KADAR ZAM GELDİ

2020 TRAFİK CEZALARI

2020 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2020 EMLAK VERGİSİ

31 Aralık'ta yürürlükteki bir çok teşvik ve indirim son bulurken bazı kalemlerde de yeniden değerleme oranında zam uygulanacak. Konutta KDV ve Tapu harcı indirimi, otomobilde hurda teşviki son buluyor. Öte yandan yeni yılla beraber ehliyet, pasaport ücretleri ve trafik cezaları da artıyor. Araç sahipleri yakından ilgilendiren MTV'ye zam gelse de Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Ayrıca Vergi daireleri meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü saat 18:00'e kadar açık olacak.31 Aralık itibarıyla bir çok indirim uygulaması son buluyor. Konutta yüzde 10’luk KDV indirimi ve yüzde 1’lik tapu indirimi son bulacak. Araç alacaklar için ise büyük bir indirim sağlayan hurda teşviki son bulacak. Yılbaşı itibarıyla yeniden değerleme oranında ehliyet, pasaport harçları yükselecek. Ayrıca yurtdışından getirilen telefonları kayıt ettirmek için ödenen rakam yükselecek. MTV, sigorta,Trafik cezaları emlak veegisi ve Çevre temizlik vergisi rakamları yükseldi.Konutta KDV ve tapu harcı indirimi 31 Aralık tarihinde son buluyor. Tüketici 31 Aralık'a kadar konut sahibi olduğu takdirde yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8, yüzde 4 olan tapu harcını ise yüzde 3 olarak ödeyecek.Uygulanan indirimlerle beraber 500 bin liralık bir konutun KDV oranı yüzde 18'den 8'e düştüğünde ödenecek tutar 90 bin lira iken, 40 bin liraya iniyor. Aynı konut için indirimden önce tapu harcı 20 bin lira olarak ödenirken verilen teşvikle beraber bu rakam 15 bin liraya düşüyor. Yeni yıl itibarıyla indirimlerden yararlanamayacak tüketiciler aynı konut için 52 bin 500 TL daha fazla vergi ödemesi yapacak.Yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yüzde 22.58 oranında zamlı olacak. Yani yeni yılda yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için 1.838 liralık kayıt ücreti ödeyecek.Telefon pasaport kaydı nasıl yapılır- 1 Haziran 2019 itibariyle IMEI kaydı yapılan telefonlar, sadece pasaport sahibinin adına kayıtlı olan hatlarla çalışabilecek. Yasaya göre, yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemi için pasaport sahibi olan kişilerin e-devlet sitesine veya abone kayıt merkezlerinden başvurması gerekiyor. Abone kayıt merkezine şahsen başvurularda pasaportun yanı sıra telefon harcı ödendiğini gösterir belgenin aslı ile başvuruda bulunulması isteniyor. Yurt dışından gelen telefon kapandı nasıl açılır, adım adım yurt dışı telefon kaydı nasıl yapılır: • Yurt dışı telefon kayıt harcı 1,500 TL’yi(2020’DE 1813 tl) • E-devlet üzerinden kayıt •E-Devlet yoksa Abone kayıt merkezinden kayıtTicari amaç dışında yurt dışından getirilecek TV, radyo, video cihazı ile cep telefonu ve bilgisayarlardan bir defaya mahsus olarak alınacak ücretler 2020 yılı için yeniden belirlendi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yurt dışından getirilecek TV'lerden, ekran büyüklüğüne göre 8-80 euro arasında, radyo ve oto radyolardan 1-2 euro, videolardan 18 euro, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlardan ise 1-18 euro arasında değişen miktarlarda ücret tahsil edilecek.Karara göre, cep telefonlarından 20 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, mp3 çalar, navigasyon cihazları, dvd-vcd oynatıcılar ve ev sinema sistemlerinden 2-15 euro, bunun dışında kalan bu kapsamdaki her türlü cihazdan 18 euro ücret alınacak.ÖTV indiriminin 1 Temmuz itibariyle sona erdiği otomotiv sektöründe, hurda indiriminin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hurda teşviki olarak da adlandırılan uygulama 31 Aralık 2019’da sona erecek.Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana uygulanan hurda indirimi kapsamında, matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlara 10 bin TL ÖTV indirimi uygulanıyor. Matrahı 70 bin ila 120 bin TL arasında olan araçlar 8 bin TL’lik indirimden faydalanabiliyor. Matrahı 120 bin TL’yi aşan araçlar için de 3 bin TL indirim uygulanıyor.Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişilerin ekonomik ömrünü tamamlamış, 16 yaş ve üzeri bir aracı hurdaya ayırıp gerekli belgeleri alması gerekiyor. Fakat bir çok otomobil bayinin hurda aracı olmayan müşterilerini de bu indirimden faydalandırdığı sık sık dile getiriliyor. Eğer hükümetten indirimlerin devamına yönelik bir adım gelmezse, otomotiv sektörü yeni yıla hurda indirimi olmadan girecek.Yeni araç alacaklar hurda teşviği ile 15 Bin TL indirim alabiliyorduSöz konusu teşvikten yararlanmak için hurdaya ayrılan araçlar, belediyelerin hurda toplama merkezinde toplanıyor. Daha sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilerek geri dönüştürülüyor. Uygulamanın başladığı tarihten geçtiğimiz Ağustos ayına kadar 271 bin 108 aracın geri dönüşüm tesislerine gönderildiği açıklanmıştı.PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER- Kimlik Belgesi : Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi Pasaport Harç Makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu 2 adet biyometrik fotoğraf Harçsız pasaport alacaklar için Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için) Ergen olmayan kişiler için yada kısıtlı kişiler için muvafakat belgesi, Daha önceden pasaportu olanların eski pasaportu2020 Pasaport Ücretleri Yeniden değerleme sonrası pasaport ücretlerinde oluşan yeni zamlı fiyatlar; 6 aylık 208 TL, 1 yıllık 305 TL, 2 yıllık 497 TL, 3 yıllık 706 TL, 4 yıldan fazla 995 TL. Bunun dışında ayrıca defter ücreti 164 TL olarak uygulanacak.2020 Ehliyet Ücretleri 2020 yılından itibaren ehliyet ücretleri de artıyor. Gelen zamların ardından A sınıfı ehliyet harcı 249 TL, B sınıfı ehliyet harcı 752 TL, diğer ehliyet harçları ise 1254 TL olacak.YENİ KİMLİK NASIL ALINIR? Hali hazırda kullanmakta olduğunuz Nüfus cüzdanınız.- ir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) – 22,5 TL değişim ücreti (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir.2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu.2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor hacmine göre MTV tutarları belli oldu. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.1301-1600 cc2019 MTV: 1499 lira2020 MTV: 1678 lira1801-2000 cc2019 MTV: 4170 lira2020 MTV: 4670 lira1301-1600 cc2019 MTV: 1124 lira2020 MTV: 1258 lira1801-2000 cc2019 MTV: 3211 lira2020 MTV: 3596 lira1301-1600 cc2019 MTV: 652 lira2020 MTV: 730 lira1801-2000 cc2019 MTV: 1888 lira2020 MTV: 2114 liraMatrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası2019 MTV: 946 lira2020 MTV: 1059 lira01.01.2018 sonrası tescil1-3 yaş 1301-1600 ccMatrahı 46 bin 300 liraya kadar2019 MTV: 1499 lira2020 MTV: 1678 liraMatrahı 81 bin 100 lira ve üstü2019 MTV'si: 1799 lira2020 MTV'si: 2014 lira1601-1800 ccMatrahı 115 bin 900 lira ve üstü2019 MTV: 3176 lira2020 MTV: 3557 liraCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MTV'de indirim yetkisini kullandı. Başkan Erdoğan, yüzde 22,58 olan değerleme rakamını yüzde 12'ye indirdi. Peki.MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.Trafik sigortası 750 TL'den başlayacakZorunlu trafik sigortası 2020’de otomobiller için riskine göre 747 TL ile 3 bin 395 TL arasında değişecek. Her ay yükselen trafik sigortasında fiyatlar riske göre değişiyorYeni yıla girerken zorunlu trafik sigortası fiyatları da merak edilmeye başlandı. Ocak 2020'de trafik sigortası fiyatları otomobiller için risk seviyesine göre 747 TL ila 3 bin 395 TL arasında değişecek. Motosikletler için bu rakam 976 ile 4 bin 438 TL arasında olacak.Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanlar 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor.7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. Fiyatlar illere göre de değişiklik gösteriyor. İstanbul'da fiyatlar yüzde 6, Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3 artırımlı var.Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim uygulanıyor. Diğer yandan sigorta şirketleri rekabet nedeniyle farklı fiyatlar da veriyor. Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.Bu indirim 4'üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1'e doğru düşüyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa yüzde 50 artış uygulanıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.Emniyet kemeri takmamak: 108 TL'den 132 TL'yeSeyir halinde cep telefonu kullanmak: 235 TL'den 288 TL'yeKırmızı ışıkta geçmek: 235 TL'den 288 TL'yeAlkollü araç kullanma (İlk yakalanma): 1002 TL'den 1228 TL'ye yükseldi.Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre de ilgili kanunda yer alan para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 4,7 lira ile 220 lira arasında değişecek. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 350 liradan başlayacak.Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 303 bin 200 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2020 yılına ait emlak vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,29) kadar artırılarak hesaplanacak.