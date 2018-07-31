İmar Barışı’ndan yararlananlara CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten hızlı abonelik

İmar Barışı’ndan yararlananlara CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten hızlı abonelik
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Isparta Düğün Salonları

  - İmar Barışı’ndan yararlananlara CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten hızlı abonelik  
 
- 8 Haziran 2018 tarihinde Resmİ Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren imar ve iskan sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilmesini içeren İmar Barışı süreci devam ederken CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüketicilerin elektrik aboneliği taleplerine hızla yanıt veriyor. Yeni tebliğ çerçevesinde ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alan elektrik tüketicileri CK Enerji Akdeniz Elektrik ile perakende satış sözleşmesi imzalayarak 5 dakikadan az bir süre içinde elektrik abonelik işlemlerini tamamlayabiliyor.   
  Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ başlıklı tebliğin Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte kamuoyunda İmar Barışı olarak ifade edilen süreç 8 Haziran 2018 tarihinde başlamış oldu. Yeni düzenleme ile imar ve iskan sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilerek su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına olanak tanınırken hizmetlerinin odağına yüksek müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Akdeniz Elektrik de gelen taleplere hızla yanıt veriyor. 

  "5 dakikada elektrik" 
  Düzenlemeye göre tüketiciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı Yapı Kayıt Belgesi alarak önce bulundukları bölgede hizmet veren dağıtım şirketine başvurarak bağlantı anlaşması imzalıyor. Hemen ardından da CK Enerji Akdeniz Elektrik’e ait sayıları 45’i bulan Müşteri Hizmet Merkezleri’nden kendisine en yakın olana giderek 5 dakikada aboneliğini alarak elektrik kullanmaya başlayabiliyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik, Konyaaltı ve Muratpaşa gibi yoğun nüfusa sahip Müşteri Hizmet 
  Merkezleri’nde öğle aralarında da abonelik işlemlerini kabul ederek tüketicilerin beklemeden hizmet alması yönünde çaba sarf ediyor. 

  "31 Aralık  2017'den önceki yapıları kapsıyor" 
  Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılara verilecek olan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ için müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan ya da e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alanlar, bulundukları ildeki elektrik dağıtım şirketi ile ‘Bağlantı Anlaşması’, perakende elektrik şirketi ile de ‘Perakende Satış Sözleşmesi’ imzalayarak elektrik aboneliği sürecini başlatabiliyor. 

  "Önce bağlantı anlaşması" 
  CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, binalarına Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin öncelikle dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalaması gerektiğinin altını çizerek, “Özellikle belirtmek isterim ki bağlantı anlaşması olmadan perakende satış sözleşmesi imzalanamıyor. Bu nedenle ilk etapta tüketicinin dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapması şart. Ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanması ile birlikte elektrik aboneliği de başlamış olacak. Yapı Kayıt Belgesi’ni alan tüketiciler bizim Müşteri Hizmet Merkezleri’mize geldiklerinde aynı gün içinde sadece 5 dakikada tüm işlemleri tamamlanmış oluyor” dedi. 
 
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İHA                         
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