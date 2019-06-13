'İmar barışı' ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "İmar barışında 15 Haziran'da sürenin doluyor, süre uzatımı söz konusu değil" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

İmar Barışında ödeme süresi 30 Haziran'da tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın o güne kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Kaçak yapılara izin vermeyeceğiz,. İmar Barışı'nda yatırılan bedel 19 milyar 300 milyon lira. Bunun ikinci aşamaları var. Kat mülkiyetine geçecekler. Sürede uzatma olmayacak. Vatandaşımızın bu süreçten faydalanması gerekiyor. Vatandaşımız 30 Haziran'a kadar başvuru yapsın

En son Rize Fırtına vadisinde 21 adet kaçak bina tespiti yapıldı ve yıkımı gerçekleştiriliyor. Değişik illerde 2 binin üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Tebligatları yapılıyor. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılara ilişkin kararlı duruşumuzu tüm illerimizde sergileyeceğiz.

