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İkinci KHK yayımlandı! Önemli değişiklikler...

İkinci KHK yayımlandı! Önemli değişiklikler...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İkinci KHK yayımlandı! Önemli değişiklikler...
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bir çok kanunda değişiklik yapan KHK'da önemli düzenlemelere yer verildi.

Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddeden oluşan KHK'da, çok sayıda kanunda yer alan, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadeleri ayıklandı.

Bu ifadelerin yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri konuldu. Böylece, yeni sisteme geçirilirken, yüzlerce kanundaki Başbakanlık sistemine yönelik ifadeler de ayıklanmış oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapan 700 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni KHK ile bazı kanunlarda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile "Bakanlar Kurulu", "Hükümet" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkili olduğu alanlarda da "Başvekil" ve "Başbakan" ibareleri yerine "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" ibaresi getirildi. 
Yine bazı düzenlemelerdeki "nizamname", "tüzük" ibareleri "yönetmelik" olarak, "kararname" ibareleri ise "karar" olarak değiştirildi.

KHK hükümleri, Cumhurbaşkanı'nın and içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

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