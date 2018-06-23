İkinci bayram ikramiyesinin detayları belli oldu

Temmuz'da maaşlar artıyor, ve Ağustos'ta da ikinci bin liralık ikramiyeler ödenecek. Ayrıca emekliler için de erken maaş gündemde. İşte son dakika açıklamalarına göre emekli ikramiyeleri hakkındaki tüm detaylı bilgiler...



Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bayram ikramiyesi sayesinde bu yazı kazançlı geçiriyor. Bu ay bin lira tutarındaki ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, bir yandan Temmuz zammını merakla beklerken, bir yandan da Ağustos'ta ödenecek ikinci ikramiyenin heyecanını yaşıyor.



SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ilk bin liralık bayram ikramiyelerini 7-8 Haziran'da cebine koydu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay maaşları da erken ödendi, böylece milyonlarca kişi bayrama maaşları cebinde girdi. Tüm emeklilere, Temmuz ayında da zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak.



Memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 3.5 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranları, 3 Temmuz'da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da, aylık ödeme günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri ise Temmuz ayının 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alacak.



Ağustos ayında ise emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak.



İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kuremeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.