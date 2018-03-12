İki çocuklu işçiye 1679 lira garanti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını geçtiğimiz yılın Aralık ayında belirledi. Ancak hala asgari ücretin ne kadar olduğu merak konusu durumunda. Arama motorlarında hala pek çok kişi 2018 asgari ücretini araştırıyor. İşte 2018 yılının asgari ücretleri.

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücretin zamlanması ile birlikte her ay çalışanlara verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi.

Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

2018 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari Ücret 2018 Brütten Nete Hesaplama

Brüt Ücret 2.029,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL

Gelir Vergisi 258,76 TL

Damga Vergisi 15,40 TL

Kesintiler Toplamı 578,59 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)

1.603,12 TL