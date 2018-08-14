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İhtiyaç sahiplerinin bayramlık kıyafet ve gıdası Isparta Belediyesi’nden

İhtiyaç sahiplerinin bayramlık kıyafet ve gıdası Isparta Belediyesi’nden
ISPARTA
G.Tarihi: 14.08.2018 14:48
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Isparta Düğün Salonları
  - İhtiyaç sahiplerinin bayramlık kıyafet ve gıdası Isparta Belediyesi’nden   
   
 - Isparta Belediyesi ihtiyaç sahipleri için kurduğu Gıda Bank’ın yanı sıra Giyim Bank’ı da tam anlamıyla hizmet verir hale getirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tanımlanan Gıda Bank alışveriş çeklerine bir miktar daha ilave edilerek, Giyim Bank’tan da istifade edebilmelerinin önü açıldı. Başkan Günaydın, “Yaptığımız bu düzenleme ile birlikte ihtiyaç sahiplerimiz bayramı en iyi şekilde geçirsin istedik. Vatandaşlarımız buradan hem bayramlık gıda alışverişlerini yapabilecek, hem de Giyim Bank’tan bayramlık kıyafetlerini alabilecek” dedi.   
 
  Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gıda ve Giyim Bank’ta incelemelerde bulundu.  
Başkan Günaydın incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Günaydın şunları söyledi; “Uzun süre önce Gıda Bank kurmuştuk. Gıda Bankamız oturdu, her isteyen en kaliteli malzemeleri burada bulabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en kaliteli gıdayı sunuyoruz. Geçen sene de Giyim Bank’ı kurmuştuk. Bu da şu anda oturmuş durumda. Bebe çocuktan, yaşlılarımıza kadar her çeşit kıyafeti burada bulabiliyor. Gıda Bank’tan ihtiyaç sahiplerimize bir limit veriliyor. Kurban Bayramımız geldi, Gıda Bank’taki limiti kıyafette yetmiyor. Bayrama kadar Giyim Bank için de vatandaşlarımıza belli bir limit daha veriyoruz. Kıyafetlerimizi direkt olarak üreticisinden alıp getiriyoruz. Piyasa rakamlarının çok çok altında, buna da bir limit verdiğimizde hem bayramda tüketebileceği gıdadan daha rahat istifade edebiliyor, hem de bu arada giyim de alabilecek. Alabilme açısından limitimizi biraz daha yükselttik. Bu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kıyafet konusunda haberleri olmayabiliyor. İnsanlarımızın hem gıdalarını alabilmelerini, hem de bayramda kıyafet alıp bayramı en güzel şekilde geçirebilmelerini arzuluyoruz. Burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum, bu kıyafet konusunu çok sayıda belediyeler yapıyor, ancak kullanılmış kıyafetlerin, bakımı, ütüsü yapılarak raflara konuluyor. Bizde ise Giyim Bankımızda kullanılmış malzeme yok. Hepsi yenidir. Başkalarının üzerinden çıkma bir kıyafet değil. Kuralımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın buradan istedikleri kıyafeti beğenerek yeni olarak almasını sağlamaktır. Bilinçli bir şekilde Gıda Bank kurduk. İnşallah bu güzel kıyafetler ve ihtiyaç duyulan gıdaların ihtiyaç sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.” 

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İHA
                                         
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