Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, son iki yılda 78 ayrı çeşitte, 500 bin adet dikilen güllerle şehrin açık hava gül müzesine çevrildiğini söylerken, bu rakamın 120 çeşitte bir milyona, sarmaşık güllerle birlikte bir milyon yüz bin adede ulaştırılacağını kaydetti. Başkan Günaydın yine şehre 150 bin adet dikilen ıhlamur ağaçlarının çiçek açmaya başladığından bahsederek, vatandaşlara ‘ıhlamurları toplayın’ çağrısında bulunurken, “Ihlamur, koku, etki, terapi bakımından Isparta gülü ile kardeştir” dedi.Isparta Belediyesi olarak şehir süsleme sanatı çerçevesinde şehre şu ana kadar 2 yılda, 78 çeşitte 500 bin adet gül dikildiğini ve bu güllerin bugünlerde açarak şehre renk kattığını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “78 çeşit ayrı gülün bir yerde olması önemli. Isparta açık hava gül müzesi haline dönüşmüştür. Isparta’yı bir bütün tarla olarak görüyoruz ve bunun içinde her nokta gül ile donatıldı” dedi.78 çeşit gülü 120 çeşide çıkarmayı ve 1 milyon adede ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta halkımızın ve ülkemiz insanının bu gülleri görmesini, gezmesini istiyorum. Yine şehrimize 9 bin adet sarmaşık gül dikmiştik bu rakamı da 100 bine ulaştıracağız ve böylelikle toplamda şehrimize bir milyon yüz bin adet gül dikmiş olacağız” şeklinde konuştu.Bu sezon dikilen yeni güllerin de açtığını kaydeden Başkan Günaydın, “Isparta’mız unvanına yakışır şekle geldi. Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında da pilot bölge belirlediğimiz Ardıçlı Köyümüzde de 60 bin kişiye Isparta’nın hakiki gülünü göstermiş olduk. Isparta’da gül kelimesini büyüttük, geliştirdik” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı olduğu ilk dönem ile birlikte şehre ıhlamur ağaçları diktiklerini hatırlatan Başkan Günaydın, bu ağaçların şu anda 10-18 yaş aralığında her mahallede, her caddede bulunduğunu söyledi. Ihlamur ağaçlarının bugünlerde çiçek açmaya başladığını kaydeden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Ihlamur, koku, etki, terapi bakımından Isparta gülü ile kardeştir. Bir ara ıhlamurun kilosu 200 liraya kadar çıkmıştı. Türkiye’nin hemen hemen en kaliteli ıhlamuru şu anda Isparta’da. Bir ara Yalova’dan bir firma gelmiş ve ıhlamurlara talip olmuştu. Ancak biz belediyemize gelir kaynağı olmasına karşın izin vermemiştik ve halkımızın toplamasını istemiştik. Şimdi de yine halkımıza çağrıda bulunuyorum. Halkımızın bu ıhlamurları, ağaçlara ve dallarına zarar vermeden toplamalarını istiyorum. Bu ıhlamurlar belediyemizin Isparta halkına bir hediyesidir. Toplamaları en doğal haklarıdır. Kendi ihtiyaçları yoksa yine toplasınlar, komşusuna, hastasına götürsünler. Isparta’mızdaki tüm ağaçlar toplansa Türkiye’ye yeter” ifadelerinde bulundu.ISPARTA BELEDİYESİ