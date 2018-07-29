- İhlas Haber Ajansı (İHA) Isparta Bürosu ve Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yalvaç ve Şarkikaraağaç Belediyelerini ziyaret etti.İlk olarak Yalvaç’a giden İHA Isparta Temsilcisi Feti Kılıç, Türkiye Gazetesi Isparta Bölge Müdürü Kadir Çelik ve Türkiye Gazetesi Isparta Sorumlusu Harun Bilgili, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’yü makamında ziyaret etti.Ziyarette Belediye Başkanı Tütüncü ile ilçedeki habercilik faaliyetleri ve belediyenin yaptığı hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunan İHA ve Türkiye Gazetesi ekipleri, misafirperverliği ve nezaketi dolayısıyla teşekkür ettiler.Kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Tütüncü, İHA ve Türkiye Gazetesi’nin yaptığı haberciliği beğeniyle takip ettiğini kaydederek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı tarafından karşılanan İHA ve Türkiye Gazetesi heyeti, bir süre görüş alışverişinde bulunduktan sonra, sohbet ederek, konukseverliği dolayısıyla teşekkür ettiler. Başkan Çarkacı da ilçedeki habecilik anlayışından söz ederek, İHA ve Türki Gazetesi ekibine teşekkür etti. Ziyaretler, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle son buldu.İHA