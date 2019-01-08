Isparta Genç İşadamları Derneği sosyal sorumluluk projelerinin bir yenisine daha imza attı.Karayolları trafik kanuna göre kişi hakları ile ilgili özellikle kaza durumunda ve sonrasında çok işe yarayabilecek bilgilendirme ayrıca her an ihtiyaçımızın olabileceği telefon numaralarını içeren broşürler belediye otoparklarında dağıtılmaya başlandı.Projenin tüm maliyeti değerli üyelerimiz Grapeak Tasarım Ofisi sahibeleri; Gül ve Sibel hanımlar, ayrıca Tokoğlu Matbaasından Abdülselam Beyefendi tarafından karşılanmış,bilgiler yine üyemiz Trafik eksperi Güzin Azerhan Güler tarafından hazırlanmıştır .Halkımıza ulaşması noktasında da Isparta Belediye Başkanlığı derneğimize destek olmuştur. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.